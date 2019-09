Pour la première fois, la littérature rom présente à la Foire de Francfort

La Foire du Livre de Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'International Roma Writer Association (IRWA), l'association internationale des écrivains roms, annonce l'installation de ce pavillon, pour la première fois, au sein de la Foire du livre de Francfort, un des événements littéraires et éditoriaux les plus suivis au monde. L'occasion de mettre en lumière des œuvres méconnues, signées par des auteurs membres de la « plus grande minorité d'Europe », rappelle l'IRWA.Le « Gipsy Pavilion » proposera aux visiteurs de découvrir des œuvres littéraires du monde entier, écrites en différentes langues, dont le point commun sera d'être signées par des auteurs roms. L'instigateur du pavillon rom lui-même, l'auteur et président de l'IRWA Veijo Baltzar, écrit depuis la Finlande et défend ses origines roms ainsi que l'héritage culturel de cette nation.Le projet d'intégrer la nation rom au programme de la Foire de Francfort remonte à l'automne 2018 : le directeur de l'événement, Juergen Boos, avait alors sollicité Veijo Baltzar pour qu'une opération soit mise en place. « Il n'y a pas de nation sans statuts. Il n'y a pas de peuple sans ses auteurs, ses Prix Nobel et ses penseurs », souligne Baltzar dans un communiqué diffusé par l'IRWA.Plusieurs événements seront organisés tout au long de la Foire, avec des débats et autres tables rondes. Les invités aborderont notamment le sujet, crucial pour les écrivains roms, de la discrimination et de la dissimulation de certains peuples ou origines. « Nous devons nous élever au même niveau d'exposition que les autres nations européennes, sur le plan littéraire », souligne ainsi Baltzar.Parmi les auteurs présents pour représenter la littérature rom sont annoncés Luminita Cioaba (Roumanie), Georgi Tsvetkoff (Russie/Bulgarie), Ibraim Dzemail (Macédoine/Allemagne), Félix Monget (France), Irena Eliásová (Slovaquie), Louise Doughty (Royaume-Uni), Jasna Kosanovic (Allemagne), Jud Nirenberg (États-Unis), Santino Spinelli (Italie), Ruzdija Russo Sejdovic (Monténégro/Allemagne), Semso Avdic (Bosnie-Herzégovine/Suède).