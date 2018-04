Pour la première fois, un livre de Bret Easton Ellis adapté en série

L’adaptation se basera à la fois sur le roman publié pour la première fois en 1985, ainsi que sur son adaptation en film de 1987 par Marek Kanievska, intitulé Neige sur Beverly Hills en français. Les œuvres de Bret Easton Ellis ont déjà fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, mais c’est la première fois qu’une de ses œuvres se transformera en série télévisée.

Moins que zéro est le premier roman de l’auteur et pose d’ores et déjà les bases de ce style si particulier. Tout à la fois trash, cynique et emprunt d’un certain glamour, ce primo roman ouvrait grand la voie pour son plus grand succès à ce jour : American Psycho.

Dans Moins que zéro, on suit Clay, un étudiant en première année à l’université. Ce dernier rentre dans sa ville natale pour les fêtes de fin d’année afin de passer du temps avec Blair, son ex-petite amie, et Julian, son ami d’enfance qui lutte contre une dépendance à l’héroïne. Le roman se pose comme une critique de la jeunesse décadente et dorée de Los Angeles.

Commandée par Hulu, à qui l’on doit déjà La Servante écarlate, et produite par les studios Fox 21 Television, la série devrait conserver ce regard acerbe sur une société nihiliste. Le site Variety annonce que Bret Easton Ellis gardera un certain contrôle sur l’adaptation de son histoire ainsi que ses personnages, en tant que producteur exécutif, aux côtés de Craig Wright.

Ce dernier a déjà travaillé comme auteur et producteur sur de grands succès du petit écran comme les séries Lost et Six Feet Under. Il a également cocréé Dirty Sexy Money pour ABC et plus récemment, la série Greenleaf qui suit la vie de la famille Greenleaf et de leur mégaéglise basée à Memphis.

Bret Easton Ellis, trad. Brice Matthieussent - Moins que zéro - Robert Laffont - 9782221113042 - 19.50 € / 10/18 - 9782264010957 - 7.10 €