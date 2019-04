Pour la première fois, une rétrospective consacrée aux films de Guillaume Dustan

Écrivain, éditeur, magistrat, Guillaume Dustan est aussi l’auteur de 13 films inédits réalisés entre 2000 et 2004, souvent très peu connus du grand public. Pour changer la donne, Julien Laugier, Pascaline Morincôme et Olga Rozenblum ont décidé d'organiser une grande rétrospective autour de ses longs-métrages, à Paris, du 29 mai au 30 juin 2019, à Treize, au Centre Pompidou et au Luminor Hôtel de Ville.



Une filmographie selon “ le dogme warholien ”

Guillaume Dustan (William Baranès de son vrai nom) est né à Paris le 28 novembre 1965 et mort le 3 octobre 2005 d'une intoxication médicamenteuse présumée involontaire. L'essentiel de son œuvre est autobiographique et est souvent centrée sur les pratiques et les problématiques autour de la question de l'homosexualité. L'un de ses romans, Nicolas Pages, a été récompensé par le prix de Flore, en 1999.



Ce n'est qu'un an avant sa mort, dans son dernier ouvrage intitulé Premier essai, qu'il avait décidé de révéler une filmographie réalisée par ses soins : « Mes films sont tournés selon le dogme warholien en DV avec une très jolie caméra Sony qui fait une image très étrange, sans générique, en son direct, sans montage. C’est filmé-monté. »



Les synopsis rédigés par Dustan autour de son travail cinématographique présentent un corpus assez vaste : on peut par exemple y retrouver des films centrés sur les appartements (Pop Life, Songs in the key of moi), l’amour (Pietà et Ratés), des entretiens (Poubelle, Nietzsche) ou encore des récits de voyages (Enjoy (back to Ibiza)).



La pièce manquante du puzzle



Ses films n’ont été vus qu’en privé de son vivant. Après sa mort, ses proches ont numérisé et étalonné dans l’urgence deux films en vue d’une projection hommage au Festival du film Gay et Lesbien. Seulement une projection, celle du film Enjoy, a été organisée par Pointligneplan à la Fémis. Une restauration sonore à partir des seules copies DVD existantes a été établie, grâce au travail et au soutien du service audiovisuel du Centre Pompidou et de l’ingénieur du son Ivan Gariel.



Ce projet de rétrospective a pour but de révéler l’ensemble des films de Guillaume Dustan au grand public et ainsi de les rattacher à son projet littéraire. La projection de ses films à Treize sera diffusée en continu, en respectant la chronologie donnée par la filmographie dans Premier essai, et formera une boucle d’environ douze heures. En parallèle, une sélection des films sera présentée lors de huit séances en salle de cinéma au Luminor Hôtel de Ville et au Centre Pompidou.



Le programme de la rétrospective peut être consulté sur le site du Treize



Julien Laugier, Pascaline Morincôme et Olga Rozenblum sont tous les trois membres de Treize, un espace d’exposition, de structure de production et d’édition indépendante, installé dans le 11e arrondissement de Paris depuis 2009. Afin de rendre cette rétrospective possible, ils ont travaillé ensemble sur les films de Guillaume Dustan depuis 2017.



