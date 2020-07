Pour la série The Gray Man, Netflix aligne 200 millions $

The Gray Man, la série de romans créée par l’écrivain américain Mark Greaney, aura finalement bien droit à son adaptation cinématographique. Connu pour ses collaborations avec Tom Clancy, l'auteur avait débuté leur publication en 2009. Un premier projet avortait en 2016, avec Christopher McQuarrie aux commandes : désormais Netflix qui reprend le flambeau. Et la plateforme de streaming n’a pas lésiné sur les moyens...







Série de romans à succès encore inédite en France, The Gray Man raconte l’histoire de Court Gentry, un ancien agent de la CIA devenu tueur à gages. Depuis le premier tome publié en 2009 par Jove Books, huit autres titres ont vu le jour : On Target (2010), Ballistic (2011), Dead Eye (2013), Back Blast (2016), Gunmetal Grey (2017), Agent in Place (2018), Mission Critical (2019) et One Minute Out (2020).



Mark Greaney verra bientôt son œuvre portée sur le petit écran, et plus précisément sur Netflix, en charge du projet. Avec un budget colossal de plus de 200 millions $, The Gray Man représente le film le plus cher jamais réalisé par la plateforme de streaming.



De Marvel à The Gray Man



Netflix a ainsi pu s’offrir les frères Russo à la réalisation, connus notamment pour leurs films issus de l’univers cinématographique Marvel comme Captain America : Le Soldat de l’hiver (2014), Captain America : Civil War (2016), Avengers : Infinity War (2018) ou plus récemment encore Avengers : Endgame (2019).



Joe Russo sera également en charge du scénario aux côtés de Christopher Markus et Stephen McFeely. À la production, on retrouvera les frères Russos ainsi que Mike Larocca d’AGBO, avec Joe Roth et Jeff Kirschenbaum pour leur société Roth/Kirschenbaum Films.



Pour le casting, Ryan Gosling a d’ores et déjà annoncé dans le rôle-titre, tandis que Chris Evans, connu pour avoir endossé le costume de Captain America, lui donnera la réplique. Il incarnera le personnage de Lloyd Hansen, un de ses anciens collègues.



À travers cette superproduction, Netflix envisage de créer une nouvelle franchise, similaire à celle de James Bond. Un deuxième film est donc d’ores et déjà envisagé.



« Notre idée est vraiment de créer une franchise et de construire tout un univers autour de Ryan Gosling. Nous nous sommes tous beaucoup impliqués pour le premier film, et il doit être génial pour pouvoir nous amener au deuxième », a tenu à souligner Joe Russo.



Le tournage de The Gray Man n’est pas prévu avant le début de l’année 2021. En parallèle, les frères Russo travaillent actuellement sur d’autres projets d’adaptation comme une version live-action d’Hercule pour Disney ainsi qu’un film basé sur Exit West de Mohsin Hamid, aux côtés de Michelle et Barack Obama.



via Deadline