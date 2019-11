Pour les 30 ans de la Chute du Mur, 31 artistes réunis par la galerie Huberty & Breyne

Enki Bilal

Le 9 novembre 1989, la chute du « mur de la honte » pour les uns ou « mur de protection antifasciste » pour les autres marque l’effondrement du bloc communiste à l’Est de l’Europe et la réunification de l’Allemagne. Mais la chute du Mur de Berlin, en novembre 1989, n’a pas fait disparaître les murs qui divisent la planète. De plus en plus nombreux, ils sont aujourd’hui plus d’une soixantaine autour du globe.

Avec la collaboration de l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne auprès du Royaume de Belgique, la galerie réunira 31 artistes venus du monde entier à l’occasion de cette exposition intitulée Murs, invitant chacun d’entre eux à réfléchir sur la notion même de ce terme et sa signification dans nos sociétés contemporaines.L’exposition rassemblera une variété d’œuvres relevant de diverses formes artistiques, de la planche de bande dessinée à la photographie, en passant par des créations vidéo ou de graffitis.L’exposition se présentera en trois parties distinctes, qui interrogeront la notion de « mur » à l’aune de thématiques d’envergure historique, sociétale et artistique. Ce, au travers de ces trois grandes questions :– L’Histoire, utilité ou non du mur, le mur comme mémoire ?– La société, protection contre l’extérieur ou enfermement ? Labyrinthe angoissant ou source poétique ?– « Le mur » comme l’expression artistique et la contestation politique, un support à la représentation picturale, des graffitis antiques au Street Art.Une soirée de vernissage est prévue la soirée du vendredi 8 novembre à 18h30. Un accès aux œuvres présentées sera également disponible en ligne à compter du 9 novembre.Du 9 novembre au 14 décembre 2019Huberty & Breyne Gallery33 place du Châtelain1050 Bruxelles+32/2.893.90.30