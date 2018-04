Pour les artistes en devenir, création du Prix Alfred Latour

Les éditions Actes Sud et la Fondation Alfred Latour s’associent pour créer le Prix Alfred Latour en partenariat avec les éditions Imprimerie Nationale. Il sera décerné tous les deux ans, et fera ses premiers pas en septembre 2019.

À la suite des expositions organisées ce printemps 2018 à Arles et Eygalières, des deux publications consacrées à l’œuvre d’Alfred Latour parue aux éditions Actes Sud, les deux partenaires – La Fondation Alfred Latour et les éditions Actes Sud — conviennent de lancer un prix Alfred Latour en partenariat avec les éditions Imprimerie Nationale pour célébrer les domaines d’activités du peintre, graveur, designer, graphiste et photographe.

À l’image de la créativité de l’artiste — dont l’ensemble de l’œuvre est à redécouvrir actuellement à l’espace Van Gogh, au musée Réattu d’Arles et Eygalières, le prix Alfred Latour a pour objectif de permettre à un artiste en début de carrière de mener à bien un projet inédit qui aura pour finalité l’édition d’un livre.

D’un montant de 20.000 €, le prix Alfred Latour sera décerné tous les deux ans, et pour la première fois en septembre 2019, à un artiste sélectionné par un jury composé d’Anne-Sylvie Bameule, directrice du département Art, Nature et Société aux éditions Actes Sud et directrice des éditions Imprimerie Nationale, Werner Jeker, graphiste, François Hébel, directeur de la Fondation Cartier Bresson et Miquel Barcelò, artiste peintre.









Récompensé, le lauréat s’engagera à fournir les éléments nécessaires à la publication, concept éditorial et maquette intégrale, 9 mois après l’attribution du prix. Tous les éléments sont remis libres de droits. La parution de l’ouvrage clôture l’engagement de l’artiste. Il est la concrétisation de l’expérience artistique primée. L’originalité et le sens porté par l’objet éditorial sont des éléments centraux du programme retenu.



Le règlement du prix en élaboration fixera les conditions économiques de réalisation du livre et les détails de l’appel à concours. Les éditions Actes Sud — Imprimerie Nationale et la Fondation Alfred Latour fixeront, en commun accord le tirage du livre.