Pour prolonger la série, des romans Stranger Things

C'est un nouveau domaine qui fait tourner la tête de Netflix : après la bande dessinée, le service de streaming se lance dans le roman, en partenariat avec le groupe d'édition international Penguin Random House. Trois livres autour de la série Stranger Things, une des plus appréciées de la plateforme, seront publiés d'ici le printemps 2019. Avec d'autres à suivre, évidemment...

Des bandes originales aux bandes dessinées, Netflix étend son empire autour de ses productions audiovisuelles, comme tout bon groupe multimédia qui se respecte. Ainsi, la série Stranger Things se trouve-t-elle prolongée en livres, avec 3 titres d'ores et déjà prévus d'ici le printemps 2019.Le premier, qui sera publié à l'automne prochain, est l'habituel livre making of, comme la plupart des productions à succès y ont droit, intitulé Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes Companion. Le second, publié au même moment, sera un livre grand format pour les young adults, dans lequel ils pourront découvrir des conseils et avertissements tirés de l'univers de la série, selon l'éditeur.Plus attendu, un roman en forme de préquelle sera publié au printemps 2019, signé par Gwenda Bond. D'autres titres, destinés à la fois aux jeunes adultes et aux vieux adultes, seront disponibles dans les mois qui suivront, a prévenu Netflix. Sans aucun doute, cette stratégie multimédia sera peu à peu étendue à d'autres productions à succès de la plateforme.Les titres seront disponibles aux formats imprimé, numérique et audio, bien sûr...via Deadline