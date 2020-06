Pour sa deuxième édition, la Quinzaine du livre suisse se réinvente 

Conçue par Livresuisse depuis 2019, la Quinzaine du livre suisse vise à renforcer la visibilité des ouvrages et éditeurs romands, intensifiant ainsi leur présence dans le paysage littéraire. L’évènement qui s’organise dans des librairies de différents pays a évidemment vu sa deuxième édition compromise par la crise sanitaire. Les organisateurs viennent d’annoncer que les festivités auront bel et bien lieu cet été, mais « sous une forme forcément différente ».







La Quinzaine du livre suisse entend mettre en valeur la richesse et la diversité à la fois de la création éditoriale romande et de la scène littéraire suisse. Initialement prévue du 30 mars au 11 avril 2020 à travers 25 librairies de Belgique, France, Suisse et Angleterre, la deuxième édition de l’évènement a dû être repoussée.



Mais, après la réouverture des librairies le 11 mai dernier, les festivités peuvent reprendre de plus belle cet été, se réjouit Livresuisse dans un communiqué. Et de préciser que l’évènement se fera forcément sous une forme différente.



Plus concrètement, il n’y aura aucun calendrier commun et officiel pour les 25 librairies participantes. Chaque boutique pourra choisir sa période « Quinzaine » pour mettre en avant la production éditoriale suisse dans sa vitrine et son magasin.



« L’occasion pour nous de vous présenter les librairies partenaires, les ouvrages sélectionnés par nos éditeurs et la présentation des maisons, les animations qui devaient ponctuer cet évènement et que nous avons été contraints d’annuler » explique Livresuisse.



Voici la liste des librairies qui joueront le jeu ainsi que leurs dates de « Quinzaine » indiquées à mesure de l’annonce des librairies. Pour réactualiser ces informations, c’est



En France, en Belgique et en Angleterre :



à Albertville, Librairie Accrolivres,

à Aurillac, Librairie Point-Virgule,

à Bordeaux, Librairie Mollat, du 13 au 24 juillet

à Bruxelles, Librairie Tulitu, du 7 juillet au 18 juillet

à Ferney-Voltaire, Librairie du centre, du 20 juin au 4 juillet

à Frontignan, Librairie Prose Café, du 16 juillet au 1er août

à Liège, Librairie Livre aux Trésors

à Londres, Libraire La Page, du 6 au 19 juillet

à Lyon, Libraire Le Bal des Ardents

à Marseille, Librairie Maupetit, du 6 au 18 juillet

à Namur, Librairie Point Virgule

à Nevers, Librairies Le Cyprès et Gens de la Lune

à Oraison, Librairie l’Arbousier, du 26 juillet au 9 août

à Paris, Librairie Comme Un Roman, du 1er au 15 juillet

à Paris, Librairie du Centre culturel suisse

à Toulouse, Librairie Privat



En Suisse :



à Carouge, Librairies La Librerit et Nouvelles Pages

à La Chaux-de-Fonds, Librairie La Méridienne, du 15 juin à début juillet

à Delémont, Librairie Page d’Encre

à Fribourg, Librairie Librophoros,

à Genève, Librairie Le Boulevard, mai-juin 2020, campagne « J’achète un livre suisse »

à Lausanne, Librairie Basta Chaudron,

à Martigny, Librairie Le Baobab, mai – juillet 2020, campagne « J’achète un livre suisse »

à Saint-Maurice, Librairie St-Augustin, 27 juillet au 10 août

à Tavannes, Librairie Pierre-Perthuis,

à Vevey, Librairie La Fontaine, du 1er juin au 1er juillet, campagne « J’achète un livre suisse »





La 3e édition de la Quinzaine du livre suisse devrait être organisée sous sa forme initiale, et se déroulera du lundi 22 février au samedi 6 mars 2021.

Photo d'illustration : Librairie Librophoros, à Fribourg - Suisse (ActuaLitté CC BY SA 2.0)