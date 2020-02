Pour ses 30 ans, les British Book Awards dévoilent une liste des plus éclectiques

« Depuis 30 ans, les British Book Awards célèbrent et récompensent tout ce qu'il y a de bon dans l’édition britannique à travers ses grands livres à succès. C’est l’occasion de revivre quelques souvenirs de ces trois dernières décennies, de chérir les livres, auteurs, illustrateurs, agents et éditeurs qui les ont mis sur le marché, et les libraires et bibliothécaires qui ont recherché pour eux des lecteurs. C’est aussi notre façon de reconnaître l'importance plus large de ces titres, dont beaucoup ont lancé des carrières, défini des genres ou simplement permis à leurs éditeurs de respirer à nouveau.» _ Philip Jones

Voici la liste des British Book Award 2020:

Créés en 1990 par Publishing News, et gérés depuis 2017 par The Bookseller, les British Book Awards sont le pendant considérés comme « les BAFTA [British Academy of Film and Television Arts] du commerce du livre ». À l'occasion des trente ans de la récompense, cette année 2020 fera place à une distinction exceptionnelle, célébrant les meilleures publications des trente dernières décennies.La liste de 30 titres dressée par The Bookseller avec la contribution des éditeurs et des experts de l’industrie du livre, comprend ainsi une sélection des plus éclectiques, où Jaddie Smith côtoie Barack Obama, et où des titres de fiction tels que Da Vinci Code de Dan Brown concourrent face à des ouvrages culinaires comme 5 Ingredients de Jamie Oliver.Composée des anciens lauréats célébrés depuis la création des British Book Awards, la sélection constitue une « histoire fascinante du commerce du livre et 30 ans de publication réussie », lit-on sur The Bookseller , Il s’agissait notamment de retenir des ouvrages « alliant qualité et vente, mais aussi longévité ; les livres qui ont marqué le monde de l'édition l'année de leur publication, mais aussi celles qui ont suivi », comme l'a spécifié le rédacteur en chef du Bookseller et président du jury des British Book Awards, Philip Jones, auprès de The Guardian Les lecteurs sont désormais invités à partager leur avis sur les ouvrages sélectionnés, en faisant notamment part de leur souvenir de lectures et de leur choix de prédilection sur Twitter avec le hashtag # 30from30, ou bien par mail à l'adresse 30from30@thebookseller.com. Il sont également conviés à proposer une œuvre qui ne figure pas parmi la liste.« J’ai hâte de voir les lecteurs partager leurs souvenirs et présenter leurs favoris », a fait part Philip Jones, après s'être dit ravi de laisser à ces derniers la liberté de proposer une oeuvre de leur choix, et d'ainsi mettre à l'honneur un livre n'ayant jamais été retenu par les British Book Awards.L'ouvrage suggéré par les lecteurs sera dévoilé lors de l'annonce de la liste restreinte de dix titres en mars. La remise des prix se tiendra le 18 mais 2020 au JW Marriott Grosvenor House Hotel, à Londres.Aux côtés de Philip Jones et de la rédactrice en chef de la rubrique des livres au Bookseller, Alice O’Keeffe, les juges du prix seront : Andrew Holgate, rédacteur littéraire du Sunday Times ; Cathy Rentzenbrink, auteure et animatrice du podcast du Libraire ; l’agent Elise Dillsworth ainsi que John Mitchinson et Andy Miller, coanimateurs du podcast ‘Backlisted’.A Year in Provence, Peter Mayle (Penguin) | 1990Delia Smith’s Christmas (BBC Books) | 1991Wild Swans, Jung Chang (William Collins) | 1992The Art Book (Phaidon) | 1995Longitude, Dava Sobel (Fourth Estate) | 1997Northern Lights, Philip Pullman (Scholastic) | 1997Harry Potter and the Philosopher’s Stone, JK Rowling (Bloomsbury) | 1998Bridget Jones’s Diary, Helen Fielding (Picador) | 1998Captain Corelli’s Mandolin, Louis de Bernières (Vintage) | 1998The Illustrated Mum, Jacqueline Wilson and Nick Sharratt (Doubleday) | 2000White Teeth, Zadie Smith (Penguin) | 2001Sahara, Michael Palin (Weidenfeld Nicholson) | 2003Brick Lane, Monica Ali (Transworld) | 2004The Curious Incident of the Dog in the Night Time, Mark Haddon (David Fickling) | 2004The Lovely Bones, Alice Sebold (Picador) | 2004The Da Vinci Code, Dan Brown (Transworld) | 2005The Gruffalo’s Child, Julia Donaldson and Axel Scheffler (Macmillan) | 2005The Sound of Laughter, Peter Kay (Century) | 2007A Thousand Splendid Suns, Khaled Hosseini (Bloomsbury) | 2008Breaking Dawn, Stephenie Meyer (Little, Brown) | 2009The Girl with the Dragon Tattoo, Stieg Larsson (Quercus) | 2009Dreams From My Father, Barack Obama (Canongate) | 2009Wolf Hall, Hilary Mantel (Fourth Estate) | 2010One Day, David Nicholls (Hodder) | 2010How to Be a Woman, Caitlin Moran (Ebury) | 2011Fifty Shades of Grey, EL James (Cornerstone) | 2012Eleanor Oliphant Is Completely Fine, Gail Honeyman (HarperFiction) | 2018Normal People, Sally Rooney (Faber) | 2019The Lost Words, Jackie Morris and Robert Macfarlane (Hamish Hamilton) | 20185 Ingredients, Jamie Oliver (Michael Joseph) | 2018