Pour ses 7 ans, le festival Tandem-Nevers devient biennal

Pour préparer chaque nouvelle édition avec sérénité, le Festival Tandem opte désormais pour un rythme biennal qui se déroulera les années paires. Les années impaires, comme ce fut le cas en 2019, il proposera néanmoins des chapitres Tandem, toujours sur le principe du duo auteur et artiste, à destination de tous les publics, jeunes et moins jeunes, via des actions d'éducation artistique et culturelle dans les écoles sur tout le territoire de l'agglomération.Sous la houlette de l'écrivain Arnaud Cathrine, conseiller artistique, et de Laetitia Buchon-Daget, programmatrice jeunesse, les cartes blanches proposées sur le principe de binômes inédits, ADN du festival depuis sa création, sont un véritable laboratoire d'idées brassant tous les genres artistiques.Lectures musicales inédites, adaptations théâtrales, performances, rencontres et ateliers autour de textes d'auteurs sont au programme, du 13 au 16 février 2020, à Nevers.Les tandems attendus cette année sont les suivants :Alice Zeniter & Antoine PhiliasJean Mattern & Michael Sidi-LévyLydie Salvayre & Bernard WalletCharly Delwart & Emmanuel NobletPhilippe Katerine & Philippe EvenoJulia Deck & Eric ChauvierGuénaël BoutouilletPierre Baux & Stephan OlivaThomas Baas & Steve WaringJoana Preiss & Olivier MartinaudFanny Zeller & Olivier Berhault & Clément BeauvoirCyril Berger & The Brain RadioElisa Géhin & Louis DureauClémence Pollet & Yannis GilbertBarroux & Pauline SauveurLionel Serre & François BouchetNajar & Maxime PerrinLucie Durbiano & Miren Lassus-OlasagastiJean-François Martin & Claire GarandOlivier Broda & Arnaud CathrineLe programme complet est à retrouver à cette adresse