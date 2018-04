Premier aperçu de l'exposition Tolkien à la BnF

La bibliothèque de Bodley est la première bibliothèque de recherche du prestigieux campus de l’université d’Oxford, une des plus anciennes bibliothèques d’Europe et la deuxième plus grande bibliothèque britannique. L’établissement présentera du 1er juin au 28 octobre prochain l’exposition Tolkien : Créateur de la Terre du Milieu.

L’exposition donnera à voir la plus grande collection de documents relatifs au créateur du Seigneur des anneaux depuis les années 50. Elle comprend plus de 200 objets, dont environ la moitié n’a jamais été exposée. Ces derniers proviennent des archives de la Bodley ainsi que de la collection Tolkien de l’Université Marquette, mais aussi d’importantes collections privées.

Oxford est un lieu idéal pour présenter cette collection, puisque Tolkien y a fait ses études avant d'y travailler en tant que professeur de langue anglaise et de littérature. C’est également à Oxford qu’il écrira ses œuvres les plus connues. Parmi les objets présentés, on trouvera des manuscrits, des œuvres d’art, des cartes, des lettres ainsi que des objets récoltés en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le site de la bibliothèque énumère quelques-uns des éléments les plus notables parmi lesquels les ébauches manuscrites du Hobbit qui seront exposées avec des aquarelles, des projets de couvertures, des dessins et des cartes destinées à être publiés. Les manuscrits originaux du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion seront également exposés. Mais aussi des éléments de sa vie personnelle telle que des photos et correspondance d’enfance, son matériel de création comme une boîte de peinture et de crayon de couleur ainsi que sa bibliothèque personnelle.