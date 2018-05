Première bande-annonce officielle pour le nouveau Mowgli

Annoncé pour le 24 octobre 2018, Mowgli sera la neuvième adaptation du Livre de la Jungle sur grand écran. Et avec Andy Serkis, fini les animaux qui dansent et qui chantent, le réalisateur revient aux sources pour se rapprocher du sombre récit de l’écrivain britannique, Rudyard Kipling. Hier, Warner Bros révélait le premier trailer officiel.









Et c’est le sprint final pour le réalisateur. Andy Serkis travaille sur ce projet d’adaptation depuis 2013. La sortie initialement prévue pour 2016 a été repoussée pour ne pas être concurrencée et faire doublon avec Le Livre de la Jungle, l’adaptation en film de son long métrage d’animation par les studios Disney par Jon Favreau.



Andy Serkis est, pour l'instant, plus connu pour son « jeu d’acteur » dans les rôles de Gollum dans la saga du Seigneur des anneaux et César dans La planète des singes tourné en performance capture. C'est d'ailleurs sur ce procédé qu'il a développé ses personnages. Cela a permis de rendre plus vivants, presque humains les animaux qui entourent Mowgli, joué par le jeune Rohan Chan.



Et pour cause, ce sont les visages des acteurs qui ont servi de base pour le faciès du bestiaire du film. Ainsi, c’est Andy Serkis lui-même qui incarne une version bien plus martiale de l’ours Baloo, Cate Blanchett qui se glisse dans les écailles de Kaa, Christian Bale qui donne vie à la panthère Bagheera et qui de mieux que Benedict Cumberbatch pour incarner le méchant de l’histoire d’une cruauté très nuancée, Shere Khan.



En revanche pas de Roi Louie, invention des studios à la souris, on vous l’a dit, pas d’animaux qui danse et chante. Ici on se concentre sur la situation de l’Inde durant l’occupation britannique et sur la problématique de l’appartenance pour le jeune Mowgli, pas tout à fait humain, mais pas animal non plus.







Un véritable retour au récit d'origine comme le précise le réalisateur dans la vidéo “Behind the Scene” publié par la Warner en même temps que le trailer.