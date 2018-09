Première bande annonce pour “L'amie prodigieuse” d'Elena Ferrante

Coproduite par HBO et la chaîne italienne RAI, la série adaptée de L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante (trad. Elsa Damien) vient de diffuser une première bande-annonce. Les aventures de Lila et Lena débuteront prochainement. En France, c’est Canal + qui diffusera cette splendide fresque napolitaine.





Elena Ferrante, un pseudonyme qui a fait débat, a supervisé elle-même le scénario de la série : une première saison de 8 épisodes (52 minutes) sortira en novembre prochain pour HBO, mais en France, aucune date n’est encore avancée.

Notons immédiatement l’utilisation des Quatre saisons de Vivaldi, réinterprétées par Max Richter, qui accompagne parfaitement la bande-annonce.

L’histoire est celle de Lena et Lila, à Naples, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. HBO avait indiqué que plus de 9000 jeunes filles furent auditionnées avant de trouver Gaia Girace et Margherita Mazzucco, qui campent les personnages, alors adolescentes. Elisa Del Genio et Ludovica Nasti les incarneront à l’âge adulte – après que 500 adultes sont passées au casting.

Pour cette première de quatre saisons – Vivaldi, décidément ! – on découvre le difficile quartier de Naples où vivent les adolescentes. À mesure qu’elles grandissent la vie les éloignera, quand seule l’une des deux s’avère en mesure de poursuivre des études.



Le tome 4 avait été tiré à 150.000 exemplaires par les éditions Gallimard qui en ont assuré la commercialisation en France. A travers le monde, on compte plus de 5 millions d’exemplaires vendus.

Elena Ferrante, trad. Elsa Damien – L’amie prodigieuse IV – Editions Gallimard – 9782072699313 – 25 € / Ebook 16,99 €