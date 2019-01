Première édition du Prix Orange du Livre en Afrique : le jury dévoilé

Fin octobre 2018, la Fondation Orange annonçait le lancement du Prix Orange du Livre en Afrique. Ce nouveau prix récompense un roman écrit en langue française par un écrivain africain et publié entre le 1er janvier 2017 et le 30 octobre 2018 par une maison d’édition basée sur le continent. Les membres du Jury de cette première édition sont désormais connus.





Veronique Tadjo, présidente du jury (Center for the Study of Europe Boston University, CC BY SA 2.0) Veronique Tadjo, présidente du jury (Center for the Study of Europe Boston University, CC BY SA 2.0)





Pour cette première édition, 59 titres sont en lice, proposés par 39 maisons d’édition basées dans 16 pays d'Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Maroc, Maurice, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Togo, Tunisie.



Présidé par Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), le jury est composé de 9 membres :



- Yvan Amar (France)

- Valérie Marin La Meslée (France)

- Mohamed Mbougar Sarr (Sénégal)

- Wilfried N’Sondé (Congo)

- Michèle Rakotoson (Madagascar)

- Kouam Tawa (Cameroun)

- Elizabeth Tchoungui (Cameroun)

- Fawzia Zouari (Tunisie)



Cinq comités de lecture sont chargés de la lecture de l’ensemble des ouvrages et devront ensuite sélectionner 6 livres soumis au jury fin février. Les comités sont basés dans 5 pays différents :



- L’Association des poètes et écrivains du Cameroun (Cameroun)

- Le Collectif « Abidjan Lit » (Côte-d’Ivoire)

- L’Union des poètes et écrivains de Madagascar (Madagascar)

- L’Association Racines (Maroc)

- L’Association des écrivains du Sénégal (Sénégal)



Les six auteurs finalistes seront invités en mars au salon du Livre de Paris, sur le Pavillon des Lettres d’Afrique, et pourront présenter leur livre.



Le prix sera ensuite décerné dans une capitale africaine entre avril et fin mai 2019. Le lauréat recevra une dotation de 10.000 € et bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.