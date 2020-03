Première sélection du jury pour les Grands Prix SGDL

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Grand Prix SGDL de la Fiction

Grand Prix SGDL de la Non-fiction

Grand Prix SGDL de la Poésie

Grand Prix SGDL du Roman jeunesse

Les Grands Prix de la SGDL sont au nombre de six : le Grand Prix SGDL pour l'Œuvre, le Grand Prix SGDL pour l'Œuvre de traduction remis avec le Ministère de la Culture, le Grand Prix SGDL de la Fiction, le Grand Prix SGDL de Non-fiction, le Grand Prix SGDL du Roman jeunesse, le Grand Prix SGDL de la Poésie.Santiago H. Amigorena, Le Ghetto intérieur, P.O.L.Jean-Luc Coatalem, La Part du fils, StockBérangère Cournut, De Pierre et d'os, Le TripodeClaire Fercak, Ce qui est nommé reste en vie, VerticalesBéatrice Fontanel, Dans la tête de mon maître, StockMarcus Malte, Aires, ZulmaYaël Pachet, Le Peuple de mon père, FayardLaurent Sagalovitsch, Le Temps des orphelins, Buchet Chastel (Qui Vive)Alain Badiou, Tombeau d'Olivier, FayardSébastien Bohler, Le Bug humain, Robert LaffontGeneviève Brisac, Sisyphe est une femme, La marche du Cavalier, L'OlivierFabienne Brugère, On ne nait pas femme, on le devient, StockRégis Debray, Du Génie français, GallimardMichel Desmurget, La Fabrique du crétin digital, SeuilArlette Farge, Vies oubliées, La découverteTanguy Viel, Icebergs, MinuitGérard Bocholier, Psaumes de la foi vive, Ad SolemPhilippe Denis, Chemins faisant, Le Bruit du tempsCarles Diaz, Sus la Talvera, En marge, AbordoBernard Fournier, Hémon, suivi d'Antigone, Silences, Éditions La feuille de théAlbane Gellé, Cher Animal, La rumeur libreChristine Guinard, Sténopé, Éditions UnicitéSandra Moussempes, Cinéma de l'affect, Éditions de l'AttentePaola Pigani, Le Cœur des mortels, Éditions La passe du ventMarion Brunet, Sans foi ni loi, PKJXavier Deutsch, Homme noir sur fond blanc, Éditions MijadeMarie Pavlenko, Et le désert disparaîtra, FlammarionStéphane Servant, Félines, Éditions du RouergueSéverine Vidal, Des Astres, Éditions SarbacaneAntoine Vigne, American dreamer, Éditions courtes et longuesVincent Villeminot, Nous sommes l'étincelle, PKJJo Witeck, Premier arrêt avant l'avenir, Actes Sud junior