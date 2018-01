Première sélection du Prix des Lecteurs L’Express/BFMTV 2018

Pour la cinquième année consécutive, BMTV et l’Express s’associent pour mettre à l’honneur la littérature. Chaque mois, jusqu’à mai 2018, trois nouveaux ouvrages seront dévoilés et entreront en compétition pour remporter le « Prix des lecteurs l’Express/BFMTV » 2018.





Cette année, le jury composé de onze passionnés de lecture, est présidé par le célèbre écrivain Jean-Christophe Rufin. La sélection des livres en compétition est réalisée par Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe du service Livres de L’Express.



Candice Mahout, responsable du service culture de BFMTV, présente chaque mois dans la chronique « Culture & Vous » (du lundi au vendredi à 12 h 20, 13 h 20, 14 h 20) les livres en compétition.



Toute l’actualité du Prix, ses temps forts, et les premiers chapitres des livres en compétition sont à retrouver sur BFMTV.com et les chroniques des jurés sur lexpress.fr. Et les trois titres retenus sont les suivants :

Les Loyautés, par Delphine de Vigan (JC Lattès)

Le bon cœur, par Michel Bernard (La Table Ronde)

Rupture, par Maryline Desbiolles (Flammarion)