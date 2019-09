Première sélection du prix Femina 2019

Romans français :





Romans étrangers :

Les prochains rendez-vous sont les 8 et 23 octobre, pour les nouvelles sélections. L’année passée, Philippe Lançon avait été couronné , et avec lui Elisaeth de Fontenay et Alice McDermott. Et pour la suite, voici donc les ouvrages retenus. Le ciel par-dessus le toit Nathacha Appanah, (Gallimard)Patrick Autréaux, Quand la parole attend la nuit (Verdier)Dominique Barbéris, Un dimanche à Ville-d'Avray (Arléa)Bernard Chambaz, Un autre Eden (Seuil)Isabelle Desesquelles, Un pur (Belfond)Michael Ferrier, Scrabble (Mercure de France)Claudie Hunzinger, Les grands cerfs (Grasset)Victor Jestin, La Chaleur (Flammarion)Alexandre Labruffe, Chroniques d'une station-service (Verticales)Luc Lang, La tentation (Stock) Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel)Anne Pauly, Avant que j'oublie (Verdier)Sylvain Prudhomme, Par les routes (Gallimard)Alexis Ragougneau, Opus 77 (Viviane Hamy)Monica Sabolo, Eden (Gallimard)Karine Tuil, Les choses humaines (Gallimard)Nina Allan, La fracture, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard Sigaud (Tristram) Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde , traduit du turc par Julien Lapeyre de CabanesGiosuè Calaciura, Borgo Vecchio, traduit de l'italien par Lise Chapuis (Notabilia)Arno Geiger, Le grand royaume des ombres, traduit de l'allemand (Autriche) par Olivier Le Lay (Gallimard)Chris Kraus, La fabrique des salauds, traduit de l'allemand par Rose LabourieSergueï Lebedev, Les hommes d'août, traduit du russe par Luba Jurgenson (Verdier)Maggie Nelson, Bleuets, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy (Editions du Sous-sol) L'ami Sigrid Nunez, , traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bach (Stock)Edna O'Brien, Girl, traduit de l'anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (Sabine Wespieser)Paolo Rumiz, Appia, traduit de l'italien par Béatrice Vierne (Arthaud)Manuel Vilas, Ordesa, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon (Éditions du Sous-Sol)