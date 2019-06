Première sélection du Prix Jan Michalski 2019

Le Prix Jan Michalski de littérature est décerné par la Fondation du même nom, depuis 2010. Il récompense une œuvre de la littérature mondiale et ne fait aucune impasse sur les genres littéraires. Une première sélection de l'édition 2019 a été révélée au grand public.

Les membres du jury se renouvellent tous les trois ans. D'après le site de la Fondation, il est « constitué d’écrivains reconnus pour leurs compétences linguistiques et leurs connaissances des divers genres littéraires ». Le jury est présidé à vie par Vera Michalski-Hoffmann, éditrice chez Libella et épouse de Jan Michalski. Cette année, elle est accompagnée de l'illustrateur Julien Berjeaut (Jul), du romancier Benoît Duteurtre, de l'auteure Alicia Giménez Bartlett, de l'écrivain Andreï Kourkov et du poète Tomasz Różycki.Le lauréat choisi recevra un chèque de 50.000 francs suisses (environ 45.000 €), lors d'une cérémonie qui se déroulera à Montricher (Suisse). Cette somme est avant tout offerte à l'écrivain pour qu'il puisse se consacrer davantage à son travail d’écriture. Il reçoit également une œuvre d’art choisie à son intention.Voici les ouvrages en lice pour le prix Jan Michalski 2019 :La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio Iturbe (Planeta)Douleur, de Zeruya Shalev (Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz aux éditions Gallimard)Le ciel ne parle pas, de Morgan Sportès (Fayard)Tous, sauf moi, de Francesca Melandri (traduit de l’italien par Danièle Valin aux éditions Gallimard)La femme et les champignons – Une histoire de deuil et de retour à la vie, de Long Litt Woon (traduit par Alex Fouillet chez Gaia Editions)La fin du monde n’aurait pas eu lieu, de Patrik Ourednik (Editions Allia)Lors de la précédente édition, c'est l'auteure polonaise Olga Tokarczuk qui a été récompensée pour son ouvrage Les Livres de Jakob (traduit du polonais aux éditions Noir sur Blanc par Maryla Laurent).La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature a été créée en 2004 à Montricher, au pied du Jura suisse, par Vera Michalski-Hoffmann « en mémoire de son époux, afin de perpétuer leur engagement commun envers les acteurs de l’écrit ».Elle favorise la création littéraire et encourage l'activité de la lecture grâce à des expositions et des événements culturels en lien avec l’écriture et la littérature. La fondation met également à disposition du public une grande bibliothèque multilingue.