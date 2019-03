Première sélection du Prix Joseph Kessel 2019

Le jury, présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Annick Cojean, Marc Dugain (lauréat 2018), Colette Fellous, Pierre Haski, Michèle Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Benoît Peeters, Patrick Rambaud et Guy Seligmann, a sélectionné les ouvrages suivants :- La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem Alaoui (Éditions Gallimard)- Le Lion sans crinière de Édouard Bureau (Éditions Sable polaire)- On ne vit qu’une heure de David Dufresne (Éditions du Seuil)- Âmes de Tristan Garcia (Éditions Gallimard)- Le Fil de nos vies brisées de Cécile Hennion (Éditions Anne Carrière)- Après Gerda de Pierre-François Moreau (Éditions du Sonneur)- Maître minuit de Makenzy Orcel (Éditions Zulma)- Roissy de Tiffany Tavernier (Éditions Sabine Wespieser)Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé à Saint-Malo, dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs, qui aura lieu du 8 au 10 juin 2019, au cours d’un après-midi consacré à Joseph Kessel et à ses héritiers spirituels.Dans le cadre de son action culturelle, la Scam, Société civile des auteurs multimedia, décerne chaque année le Prix Joseph Kessel en hommage au romancier, grand reporter et aventurier.La Scam représente les autrices et les auteurs d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, photographiques, illustrées et multimedia dont elle gère les droits.