Première sélection du Prix Orange du Livre 2019

Le jury de la 11e édition du Prix Orange du Livre s'est réuni mercredi 20 mars pour établir la première liste des livres en sélection. Ce prix récompense, depuis 2009, un roman écrit en français et publié en France entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année en cours.









Sa particularité tient à la mixité du jury : composé de 15 membres, des libraires, écrivains et lecteurs se côtoient.

Cette 11e édition est présidée par Jean-Christophe Rufin, qui succède à Erik Orsenna, lequel avait exercé cette fonction pendant 10 ans.



Une sélection établie par un jury diversifié



Sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury est composé des auteurs Joachim Schnerf (lauréat 2018), Geneviève Brisac, Cloé Korman, Carole Fives et Jean-Luc Coatalem, des libraires Elodie Bonnafoux (Arcanes, Châteauroux) et Stanislas Rigot (Lamartine, Paris 16e) ; et de 7 lecteurs passionnés issus du site lecteurs.com.



Changement pour cette l’édition 2019 : les membres du jury avaient la lourde tâche de sélectionner 20 livres, et non 30 comme les années précédentes. Ils se sont finalement accordés sur une sélection de 21 titres.

Les 21 livres en sélection :

Vanessa Bamberger, Alto Braco, Liana Levi

Bertrand Belin, Grands carnivores, P.O.L

Bénédicte Belpois, Suiza, Gallimard

Stéphanie Bodet, Habiter le monde, Gallimard

Leïla Bouherrafa, La dédicace, Allary

Franck Bouysse, Né d'aucune femme, La manufacture de livres

Harold Cobert, Belle-amie, Les Escales

Mélissa Da Costa, Tout le bleu du ciel, Carnets Nord

Léonor de Recondo, Manifesto, Sabine Wespieser

Cyril Gely, Le prix, Albin Michel

Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Seuil

Sylvie Le Bihan, Amour propre, JC Lattès

Aude Le Corff, La mer monte, Stock

Anaïs Llobet, Des hommes couleur de ciel, L'Observatoire

Jean-Baptiste Maudet, Matador Yankee, Le Passage

Véronique Ovaldé, Personne n'a peur des gens qui sourient, Flammarion

Joseph Ponthus, A la ligne, La Table Ronde

Maria Pourchet, Les impatients, Gallimard

Emmanuel Ruben, Sur la route du Danube, Payot & Rivages

Sandrine Yazbeck, Les imparfaits, Albin Michel

Gabriella Zalapi, Antonia (Journal 1965-1966), Zoé



Pour le jury, les prochaines étapes de l’édition 2019 passeront par une nouvelle réunion le 10 mai pour sélectionner les 5 romans finalistes. Du 11 au 27 mai 2019, les internautes voteront pour leur livre favori sur le site lecteurs.com.



L’annonce du lauréat se fera au cours d’une cérémonie de remise du prix le mardi 4 juin à Paris. Le lauréat recevra une dotation de 15.000 € et son livre bénéficiera d’une campagne de promotion dans la presse et sur le web. Une soirée de lecture d’extraits de cinq romans finalistes est prévue le jeudi 16 mai au Reid Hall à Paris 6e. Les invitations, dans la limite des places disponibles, seront à retirer sur le site lecteurs.com.