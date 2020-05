Première sélection du Prix Orange du Livre 2020

Ce 12 mai 2020, les membres du jury de la 12e du Prix Orange du Livre se sont réunis — en visioconférence, règles sanitaires obligent — pour établir la première liste des livres en sélection. Pour rappel, la date de ces premières délibérations avait déjà été décalée d’un mois en raison du confinement.



Une partie de la sélection 2020

Depuis 2009, ce prix s’efforce de mettre en lumière les œuvres de fiction les plus marquantes de la rentrée littéraire de janvier. Sa particularité tient à la mixité du jury, composé de 15 membres, où des libraires, écrivains et lecteurs se côtoient.Présidé par Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury cette année est composé des auteurs Nathacha Appanah, Jeanne Benameur, Miguel Bonnefoy, Clarisse Gorokhoff et Jean-Baptiste Maudet (lauréat 2019) ; des libraires Grégoire Courtois (Obliques à Auxerre) et Pierre Morize (LiraGif à Gif-sur-Yvette) ; et de 7 lecteurs passionnés issus de la communauté lecteurs.com.« Malgré ces conditions exceptionnelles et la distance, cette première réunion était chaleureuse et amicale et les membres du jury ont pris plaisir à faire connaissance et à défendre leurs coups de cœur », affirme le communiqué.Autre particularité cette année, ce ne sont pas 20 titres qui composent la première sélection, mais bien 21. « La rentrée littéraire de janvier n’a pu avoir la visibilité qu’elle méritait et a laissé de très nombreux romans parus en février et mars dans l’ombre... du confinement » justifient les jurés.Voici les ouvrages sélectionnés :– Léa Simone Allegria, Le Grand art, Flammarion– Chawki Amari, L’Ane mort, L’Observatoire– Laure Becdelièvre, Nus, Plon– Thibault Bérard, Il est juste que les forts soient frappés, L’Observatoire– Mika Biermann, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, Anacharsis– Luc Blanvillain, Le Répondeur, Quidam Editeurs– Alain Blottière, Azur Noir, Gallimard– Sébastien L. Chauzu, Modifié, Grasset– François Colcanap, Le Naufragé, Slatkine & Cie– Anouk F., Dans la rue de l’école, Cherche midi– Patrice Gain, Le sourire du scorpion, Le mot et le reste– Caroline Laurent, Rivage de la colère, Les Escales– Jessica L. Nelson, Brillant comme une larme, Albin Michel– Gaëlle Nohant, La femme révélée, Grasset– Florent Oiseau, Les Magnolias, Allary Editions– Alexandre Postel, Un automne de Flaubert, Gallimard– Samira Sedira, Des gens comme eux, Le Rouergue– Guillaume Sire, Avant la longue flamme rouge, Calmann-Lévy/Kéro– Isabelle Sorente, Le complexe de la sorcière, JC Lattès– Minh Tran Huy, Les inconsolés, Actes Sud– Fabio Viscoglosi, Harpo, Actes SudLe jury se réunira à nouveau le 15 juin pour sélectionner les 5 romans finalistes. Après quoi, les internautes auront du 16 juin au 2 juillet 2020 pour voter pour leur livre favori sur le site lecteurs.com.Pour connaitre le nom du lauréat, il faudra attendre le 7 juillet prochain. Il recevra une dotation de 15.000 € et son livre bénéficiera d’une campagne de promotion dans la presse et sur le web.Pour rappel, l’année dernière le prix avait été remis à Jean-Baptiste Maudet pour son roman Matador Yankee, publié en janvier 2019 aux éditions Le Passage.