Première sélection du Prix Wepler-Fondation La Poste

La sélection 2020 est donc la suivante :Lise Charles, La Demoiselle à cœur ouvert, P.O.LBéatrice Commengé, Alger, rue des Bananiers, VerdierMireille Gagné, Le Lièvre d’Amérique, La PeupladeChristian Garcin, Le Bon, La Brute et le Renard, Actes SudMarius Jauffret, Le Fumoir, Editions Anne CarrièreJulia Kerninon, Liv Maria, L’IconoclasteGrégory Le Floch, De parcourir le monde et d’y rôder, Christian Bourgois éditeurHervé Le Tellier, L’Anomalie, GallimardFiston Mwanza Mujila, La Danse du Vilain, MétailiéMuriel Pic, Affranchissements, SeuilJean Rolin, Le Pont de Bezons, P.O.LFlorence Seyvos, Une bête aux aguets, Editions de l’OlivierLe jury tentera encore cette année de mettre en valeur une diversité incomparable d’auteurs et d’éditeurs dont il espère contribuer à l’émergence dans l’histoire contemporaine de la littérature. Parmi les douze auteurs et autrices nominés, deux seront encouragés par un mécénat financier de 10 000 euros pour le Prix et 3 000 euros pour « la mention spéciale » grâce à la Fondation La Poste, la brasserie Wepler et la librairie des Abbesses.Le prix sera remis le 2 novembre à la Brasserie Wepler.