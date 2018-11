Première sélection pour le Grand Prix de la Critique ACBD 2019

L’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée (ACBD) dévoile les quinze titres en compétition pour le Grand Prix de la critique ACBD 2019. Il s'agit d'une première sélection, qui sera suivie par une seconde, composée de 5 titres uniquement.

Voici les quinze albums en lice, par ordre alphabétique : L’Âge d’or, tome 1 , par Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil, Éditions DupuisAilefroide, Altitude 3954, par Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet, Éditions CastermanBatman : White Knight, par Sean Murphy, Éditions Urban ComicsCinq branches de coton noir, par Steve Cuzor et Yves Sente, Éditions DupuisCourtes distances, par Joff Winterhart, Éditions Cà et làEssence (Pilote Paradise), par Fred Bernard et Benjamin Flao, Éditions FuturopolisFlorida, par Jean Dytar, Éditions DelcourtLes Grands espaces, par Catherine Meurisse, Éditions DargaudL’Homme gribouillé, par Frederik Peeters et Serge Lehman, Éditions DelcourtJonas Fink, tome 2 : Le Libraire de Prague, par Vittorio Giardino, Éditions CastermanMalaterre, par Pierre-Henry Gomont, Éditions DargaudServir le peuple, par Alex W. Inker, Éditions SarbacaneLa deuxième sélection sera annoncée lors du Festival BD Boum à Blois, où se dérouleront les délibérations. Le lauréat, ultérieurement choisi par vote, sera dévoilé le 10 décembre 2018.Rappelons que les prix de l’ACBD ont pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, des livres de bande dessinée, publiés en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par leur puissance, leur originalité, la nouveauté de leur propos ou des moyens que les auteurs y déploient ».