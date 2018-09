Première sélection pour le Prix Eugène Dabit du roman populiste 2018

Réuni le 24 septembre, le jury du Prix Eugène Dabit du roman populiste a retenu neuf romans pour sa première sélection. Cette récompense a été créée en 1931 par Antonine Coullet-Tessier pour récompenser une œuvre romanesque qui « préfère les gens du peuple comme personnages et les milieux populaires comme décors à condition qu'il s'en dégage une authentique humanité ».

La première sélection est la suivante :Guy Boley, Quand Dieu boxait en amateur, GrassetJérôme Chantreau, Les Enfants de ma mère, Les EscalesGrégoire Damon, Fast-Food, Buchet-ChastelPascal Manoukian, Le Paradoxe d’Anderson, SeuilNicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes SudSonia Ristić, Des Fleurs dans le vent, IntervallesFrançois Salvaing, H.S., Arcane 17Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana LeviJean-Pierre Suaudeau, Les Forges, un roman, Joca Seria

« Premier roman pour certaines ou certains, heureuse confirmation pour d’autres, ils ont en commun de témoigner de la vitalité des aspirations populaires à la dignité et à la reconnaissance, dans la violence d’un système qui écrase les volontés, ruine la mémoire et détruit tout à la fois la nature et les hommes. Le peuple a toujours son style, et, avec ses souffrances, ses rêves et ses défis, ses ambassadeurs pour en porter brillamment la voix », explique le jury du Prix Eugène Dabit.

Une deuxième sélection, ramenée à cinq romans, sera précisée et rendue publique mi-novembre. La désignation du lauréat 2018 du prix Eugène Dabit du roman populiste interviendra le mardi 20 novembre. Le prix est doté chaque année d’une récompense de 2000 €.

La date de la remise du prix à l’Hôtel du Nord est prévue fin novembre. Elle sera fixée et communiquée ultérieurement.