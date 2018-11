Première sélection pour le Prix “Facile à Lire” Bretagne 2019

Après une première édition en 2017, Livre et lecture en Bretagne organise de nouveau à partir de janvier 2019 le Prix « Facile à lire » Bretagne, soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles, la Région Bretagne, les quatre départements bretons, l’association Les Chemins de lecture, le CLPS et l’AMISEP (organismes de formation spécialisés dans le champ de l’illettrisme). Le dispositif sera élargi : 13 communes participaient au Prix en 2017, elles seront 37 en 2019, réparties sur l’ensemble du territoire breton.









Les bibliothèques de 37 communes bretonnes, déjà engagées dans la démarche « Facile à lire », participeront à ce Prix : en lien avec des partenaires sociaux et du champs de la santé, elles organiseront des temps de médiation spécifiques, à l’attention de publics plutôt éloignés du livre et de la lecture, autour des 8 ouvrages de la sélection.



Le public de ces 37 bibliothèques bretonnes sera invité à voter entre janvier et août 2019 pour l’un des 8 ouvrages retenus dans la sélection, qui succédera au lauréat de la première édition, La Nappe blanche (de Françoise Legendre, éd. Thierry Magnier).



Birthday girl de Haruki Murakami et Kat Menschik, traduction d'Hélène Morita (Ed. Belfond)

L’invitation d’Evelyne Simar (Weyrich éditions)

Journal d’un enfant de la lune de Joris Chamblain et Anne-Lise Nalin (Kennes éditions)

Mon père, ma mère et Sheila d’Éric Romand (Stock)

Parade, les éléphants peints de Jaïpur de Carole Saturno et Charles Fréger (éd. Les Grandes Personnes)

Petits portraits de très grandes personnes de Barbara Constantine et Cécyl Gillet (Calmann-Lévy)

Leur séparation de Sophie Lemp (Ed. Allary)

Spielberg, filmer avec des yeux d’enfant de Vincent Baticle et Yvon Bomal (Ed. à dos d’âne)



Après Carnac et Renac / La Chapelle-de-Brain en 2017, un prix « Bibliothèques » récompensera également deux bibliothèques participantes pour les actions de médiation mises en place à l’occasion de ce Prix : l’une dans la catégorie « plus de 3 000 habitants », et l’autre pour les plus petites communes inférieures à 3 000 habitants.