Première sélection pour le prix Goncourt 2020

Cette sélection 2020 comprend 9 auteures femmes pour 6 hommes. Parmi les ouvrages présentés, on retrouve notamment Chavirer (Actes Sud) de Lola Lafon, déjà sélectionné par le Prix Décembre et le Femina.L’académie Goncourt, présidée par Didier Decoin, se compose d’Eric-Emmanuel Schmitt, Pascal Bruckner, Paule Constant, Patrick Rambaud, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel et Pierre Assouline.Les deux prochaines sélections du prix auront lieu les 6 et 27 octobre. Le vainqueur sera désigné le 10 novembre prochain.Les funambules de Mohammed Aïssasoui (Gallimard)Les impatientes de Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas) Héritage de Miguel Bonnefoy (Rivages) Yoga de Emmanuel Carrère (P.O.L) Saturne de Sarah Chiche (Seuil)Un crime sans importance d’Irène Frain (Seuil) Chavirer de Lola Lafon (Actes Sud)L’anomalie de Hervé Le Tellier (Gallimard)Mes fous de Jean-Pierre Martin (L’Olivier)Les roses fauves de Carole Martinez (Gallimard)La Société des Belles Personnes de Tobie Nathan (Stock)La chambre des dupes de Camille Pascal (Plon)L’historiographe du Royaume de Maël Renouard (Grasset)L’enfant céleste de Maud Simonnot (L’Observatoire)Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo (Verdier).L’année dernière c’était Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n’habitent le monde de la même façon (L’Olivier) qui fut désigné lauréat.