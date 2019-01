Première sélection pour le Prix international de la fiction arabe 2019

La première sélection du Prix international de la fiction arabe 2019 :Mohammed Abi Samra, Women Without Trace, Liban, Riyad al-RayyesOmaima Abdullah Al-Khamis, Voyage of the Cranes in the Cities of Agate, Arabie saoudite, Dar Al SaqiHoda Barakat, The Night Mail, Liban, Dar al-AdabJalal Bargas, Women of the Five Senses, Jordanie, Arabic Institute for Research and PublishingAdel Esmat, The Commandments, Égypte, Kotob KhanMaysalun Hadi, Mohammed's Brothers, Irak, Dar al-DhakiraHuji Jaber, Black Foam, Érythrée, Dar Tanweer, LibanInaam Kachachi, The Outcast, Irak, Dar al-JadidWaciny Laredj, May — The Nights of Isis Copia, Algérie, Dar al-AdabMohammed Al-Maazuz, What Sin Caused her to Die?, Maroc, Cultural Book CentreMay Menassa, I Killed My Mother in Order to Live, Liban, Riyad al-RayyesMbarek Rabi, Western Mediterranean, Maroc, Arabic Institute for Research and PublishingHabib Sayah, Me and Haim, Algérie, Dar MimShahla Ujayli, Summer with the Enemy, Syrie, Difaf PublishingIman Yehia, The Mexican Wife, Égypte, Dar al-ShoroukKafa Al-Zou’bi, Cold White Sun, Jordanie, Dar al-AdabLe jury rassemble Charafdin Majdolin, Fowziyah AbuKhalid, Zulaikha Aburisha, Zhang HongYi et Latif Zeitouni. « Les romans sélectionnés pour la première liste, cette année, sont issus d’expériences et de choix stylistiques différents, allant du réalisme historique au réalisme contemplatif, de l'autobiographique au documentaire, et d'une prose riche à une autre, plus dépouillée. Cela peut être dû au fait que les auteurs sont de générations différentes ou de régions variées du monde arabe. Les romans, malgré tout, reflètent la douleur et la déception aussi bien que les aspirations communes aux êtres humains », souligne Charafdin Majdolin.6 titres retenus seront annoncés le 5 février prochain, avant l'annonce du lauréat ou de la lauréate du 12e Prix international de la fiction arabe le 23 avril 2019, pendant la foire internationale du livre d'Abou Dabi. En 2018, Ibrahim Nasrallah avait remporté le Prix international de la fiction arabe.