Première sélection pour le Prix Littéraire des Musiciens

Pour sa première édition, le Prix Littéraire des Musiciens a retenu 8 titres qui traversent les époques et les styles et nous invitent à des rencontres exaltantes avec Mozart, Satie, Schubert, Chopin, Mahler ou encore Debussy. Cette récompense inédite salue des livres « qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique ».









La sélection du jury du Prix Littéraire des Musiciens est la suivante :



Romans :



Frédéric Chaslin, On achève bien Mahler (Fayard)

Emmanuel Dongala, La Sonate à Bridgetower (Actes Sud)

Stéphanie Kalfon, Les parapluies d'Erik Satie (Joëlle Losfeld Editions)

Éric-Emmanuel Schmitt, Madame Pylinska et le secret de Chopin (Albin Michel)



Essais :



Étienne Barilier, Exil et musique (Fayard / Mirare)

Ian Bostridge, Le voyage d'hiver (Actes Sud)

Philippe Cassard, Claude Debussy (Actes Sud)

Eve Ruggieri, Dictionnaire amoureux de Mozart (Plon)



La sélection a porté sur les publications éditées entre Septembre 2017 et Septembre 2018 (Janvier 2017 pour les romans, moins représentés dans la production éditoriale) Les deux prix, "Roman" et "Essai", seront attribués le 23 Novembre prochain à la Philharmonie de Paris à l'occasion des 10 ans d'"Orchestres en Fête !" en partenariat avec l'Association Française des Orchestres.



Le jury de cette première édition rassemble Richard Galliano, accordéoniste, compositeur, Dana Ciocarlie, pianiste, Philippe Hersant, compositeur, Jean-Claude Pennetier, pianiste, Céline Moinet, hautboïste, soliste et membre de la Staatskapelle de Dresde, Nora Cismondi, hautboïste, Orchestre National de France, Élodie Guillot, altiste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Christelle Hammache, altiste, Orchestre National de Lille, Jérôme Pinget, violoncelliste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Constantin Serban, violoniste, Orchestre National des Pays de la Loire, et Véronique Olmi, écrivain, auteure de Bakhita (Albin Michel), Prix du Roman Fnac 2017.



Le Prix Littéraire des Musiciens a été créé par Alexandra Diaconu, directrice de Legato Agency.