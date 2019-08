Premiers pas d'Hemingway en journaliste, Paris est une fête deviendra une série

Mariel Hemingway, John Goldstone et Marc Rosen ont conclu le deal avec la société de production, qui transformera le petit livre de 1964 en une série.L’histoire est celle d’Hemingway, à Paris dans les années 20, alors qu’il est encore un jeune journaliste inexpérimenté. Marié à Hadley Richardson, sa première femme, il rencontre des figures de la littérature, comme F. Scott et Zelda Fitzgerald, ou encore Gertrude Stein et James Joyce.Paris est une fête, A Moveable Feast en version originale, était devenu un symbole de résistance suite aux attentats du 13 novembre 2015, par lequel les Parisiens cherchaient à rendre hommage à la Ville-Lumière, lourdement frappée.« En lisant ce livre avec mon père, il m’a montré où Ernest vivait, mangeait, écrivait et a rêvé de devenir un grand écrivain », assure Mariel Hemingway, fille de Jack et petite-fille d’Ernest, dans un communiqué de presse.« Son profond amour pour ma grand-mère Hadley et as passion grandissante pour l’art, sont des moments importants dans l’essor de sa carrière emblématique. Je souhaite révéler dans ce film l’histoire d’un grand adolescent, qui captive les lecteurs et les écrivains débutants depuis plusieurs décennies. »