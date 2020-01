Présidente de Lire à Limoges, Agnès Martin-Lugand dévoilera son roman secret

Une trentaine d'auteurs invités

Née en 1979 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Agnès Martin-Lugand fait son entrée dans le champ litttéraire en 2012, lorsqu’elle auto-publie son premier roman Les gens heureux lisent et boivent du café, sur la plateforme Kindle Direct Publishing d’Amazon.Repérée rapidement par le milieu de l’édition traditionnelle, son roman sera publié chez Michel Lafon quelque temps plus tard.Sa carrière d’auteure s’est depuis poursuivie à travers la publication de sept romans, tous parus chez Michel Lafon. À ce jour, Agnès Martin-Lugand a vendu plus de 3 millions d’exemplaires à travers le monde, et l’ensemble de son œuvre a été traduite dans 32 pays.Elle s’apprête à publier, le 26 mars prochain un nouveau roman, qu’elle présentera lors de la manifestation littéraire Lire à Limoges – le titre autant que le sujet sont encore tenus secrets.Comme chaque année l’édition 2020 Lire à Limoges sera l’occasion de célébrer la francophonie avec la présence plusieurs écrivains autour d’une programmation mêlant rencontres, tables rondes, entretiens, ateliers et dédicaces.Les genres du polar et du roman noir seront notamment mis à l’honneur avec la présence d’une trentaine d’auteurs.Frédéric Worms, professeur de philosophie contemporaine à l’École normale supérieure, particpera à la grande masterclasse Limoges Philosophe !, qui se tiendra la journée du 15 mai à l’Opéra de Limoges. Il échangera alors avec lycéens et universitaires.Dans la continuité de cette Masterclass, la question de l’Humain et de l’humanité sera posée pendant le week-end par plusieurs débats entre écrivains.Lors de son édition 2019, Lire à Limoges avait annoncé une fréquentation de 32.500 visiteurs