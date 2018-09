Prix Albert Londres 2018 : 5 livres présélectionnés

Le Prix Albert Londres, créé par la fille du célèbre auteur, Florise Martinet-Londres, a révélé ses présélections pour l'année 2018. Qui marque aussi la 80e édition de la récompense : pour marquer sa profonde solidarité avec les journalistes turcs, l’association du Prix Albert Londres a décidé de remettre ses trois Prix 2018 le 22 octobre prochain à Istanbul.

Présélection Prix de Presse écrite

Présélection Prix Audiovisuel

La présélection pour le Prix du Livre est la suivante :Justine Augier – De l’ardeur (Actes Sud)Jean-Baptiste Malet – L’Empire de l’or rouge (Fayard)Pauline Maucort – La Guerre et après (Les Belles lettres)Hélène Sallon – L’État islamique de Mossoul (La Découverte)Pierre Sautreuil – Les Guerres perdues de Youri Beliaev (Grasset)15 candidatures ont été envoyées, au total.parmi 56 candidaturesElsa Conesa – Les EchosSarah Halifa-Legrand – L’ObsWilly Le Devin – LibérationCamille Neveux – Le Journal du dimancheFlore Olive – Paris MatchMathieu Palain – Revue XXIJoan Tilouine – Le MondeElise Vincent – Le Mondeparmi 47 candidaturesNicolas Bertrand et Thomas Donzel - Rohingyas : les damnés de Birmanie. France 2Claire Billet - Enfant de l’exil. ArteAnouk Burel - Le Médecin des oubliés. France 2Eloïse Delsart dite Ovidie - Là où les putains n’existent pas. ArteJules Giraudat et Arthur Bouvart - Daphné, celle qui en savait trop. France 2Marjolaine Grappe, Christophe Barreyre et Mathieu Cellard - Les Hommes du dictateur. Arte reportageLéo Mattéi et Alex Gohari - Mexique, à la recherche des migrants disparus. Arte

Les Prix Albert Londres 2018 seront remis à Istanbul, au cours d'une cérémonie à forte portée symbolique. Une délégation d’une trentaine de journalistes français rencontrera des journalistes, écrivains, dessinateurs et réalisateurs turcs.