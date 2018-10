Prix Astrid Lindgren : Sfar, Satrapi, Murail, de Fombelle nommés

À Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Même si le Royaume-Uni a le plus grand nombre d'auteurs et organisations nommés, la France ne s'en sort pas si mal. Sur les 246 nommés, 46 % sont des femmes, 41 % des hommes et 13 % des organisations. On retrouve une majorité de noms déjà cités les années précédentes, mais aussi 47 nouvelles personnalités ou entités...Le lauréat ou la lauréate du Prix Astrid Lindgren Memorial sera connu le 2 avril 2019, à Stockholm et Bologne. L'année dernière, c'est l'auteure américaine Jacqueline Woodson qui avait reçu la récompense.Les nommés pour la France sont :A.C.C.E.S.Benjamin ChaudLes Doigts qui rêventOlivier DouzouTimothée de FombelleBernard FriotJean-Claude MourlevatMarie-Aude MurailGeneviève PatteMarjane SatrapiJoann Sfar