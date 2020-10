Prix Audiolib 2020 : Franck Bouysse, pour “Né d’aucune femme”

Le prix Audiolib 2020 récompense le texte de Franck Bouysse publié à La Manufacture de Livres, la lecture de Cachou Kirsch et Simon Duprez, ainsi que le travail du studio d’enregistrement 5/5. La remise du prix se fera cette année à travers un live avec l’auteur animé par la journaliste littéraire et podcasteuse Lauren Malka.









Dans le secret du confessionnal, on confie au père Gabriel une mission. Récupérer à l’asile voisin, sous la jupe d’une femme dont il doit bénir le corps, de mystérieux cahiers. C’est ainsi que sortent de l’ombre les carnets de la jeune Rose, ceux dans lesquels elle a conté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.



Buveurs de vent, la nouveauté de l’auteur, paraîtra chez Audiolib en version audio-numérique le 14 octobre et en CD le 9 décembre. François-Éric Gendron en sera le lecteur.





Franck Bouysse est né à Brive-la-Gaillarde en 1965. Il a publié une quinzaine de romans dont Grossir le ciel et Né d’aucune femme (prix des libraires 2019, prix Babelio 2019, Grand prix des lectrices de ELLE 2019, entre autres). Le Prix Audiolib 2020 vient s’ajouter à cette impressionnante liste.





Comédienne et musicienne bruxelloise, Cachou Kirsch jongle depuis 2003 entre grosses productions théâtrales et « petits » projets passionnants, entre la vivacité du jeune public et les studios d’enregistrement. Quant à Simon Duprez, il débute sa carrière de comédien sur les planches après avoir étudié à l’École Nationale Supérieur d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Tous deux travaillent en Belgique.