Prix Babelio 2020 : 100 livres sélectionnés, 10 lauréats

Avec sa sélection de 100 livres répartis en 10 catégories (Roman français, Roman étranger, Polar, Bande dessinée, Manga, Imaginaire, Roman d’amour, Jeunesse, Jeune adulte et Non-fiction), le Prix Babelio poursuit sa mission.Il fait (re) découvrir des livres publiés entre le 1er octobre 2019 et le 1er mai 2020, et plébiscités par la communauté de 950 000 lecteurs du site. Des titres qui passent parfois « sous les radars » des grands prix littéraires.Les votes sont accessibles ici , pour les personnes inscrites.