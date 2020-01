Prix Castel du roman de la Nuit 2020 : 5 romans retenus

La Nuit du Coeur - Christian Bobin - Gallimard

Jolis, jolis monstres - Dufresne-Lamy - Belfond





Le Tour de l’oie - Erri de luca - Gallimard

Demain est une autre Nuit - Yann Queffélec - Calmann-Levy

Nuit d’Epine - Christiane Taubira - Plon

Tout commence à Conques dans cet hôtel donnant sur l’Abbatiale du onzième siècle où l’auteur passe une nuit.Il voit ce que, aveuglés par le souci de nous-mêmes et du temps, nous ne voyons pas. C’est la totalité de la vie qui est embrassée à partir d’un seul point de rayonnement. De retour dans sa forêt, le poète recense dans sa solitude toutes les merveilles «rapportées» : des visions, mais également le désir d’un grand et beau livre comme une lettre d’amour, La nuit du cœur.La nuit, de jeunes hommes se métamorphosent et changent de personnalité. Les drags abordent la nuit comme le versant essentiel d’une seconde vie. Au cœur d’une Amérique toujours plus fermée et idéologique, ce roman brosse avec fantaisie la culture drag, le voguing et la scène ballroom dans un grand théâtre du genre et de l’identité. C’est une ode à la beauté, à la fête et à la différence. Une prise de parole essentielle.Un soir d’orage, un homme – qui ressemble beaucoup à l’auteur – est assis à une table, chez lui. Éclairé par le feu de la cheminée, il est en train de lire Pinocchio. Dans la pénombre, une présence évanescente apparaît à ses côtés, qui évoque le profil du fils qu’il n’a jamais eu - Une réflexion sur sa propre existence, un désir de transmission - Humblement, l’homme imagine lui raconter sa vie : Naples, la nostalgie de la famille, la nécessité de partir, l’engagement politique pour la justice sociale, pour la nature, les migrants et, bien sûr, la littérature. ( la rentrée italienne de Gallimard Par un simple texto, le petit frère attire le grand à l'hôpital, chambre 49, année de sa naissance, une nuit de neige.Des retrouvailles? un piège? ils ne se voient plus depuis des années. Le passé familial, se faufile entre chacun de leurs mots, les non-dits, le deuil de leur mère quand ils étaient enfants, les espoirs non-aboutis. Une étrange infirmière va et vient. Pour le grand frère, il est temps d'y aller. La nuit fait son entrée."La nuit a été l'espace qui m'a permis de définir mon champ de liberté. Pour moi, c'est le temps de la transgression. Mon temps à moi », "l'espace des possibles". Cet ouvrage est une biographie des nuits de l’auteure Christiane Taubira. La nuit est le temps où naissent ses espoirs, ses révoltes, ses combats, ses amours, depuis les nuits tropicales de son enfance, jusqu’aux nuits d’engagement, de lutte de poésie et de musique.