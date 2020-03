Prix Closerie des Lilas 2020 : trois romans dans la dernière sélection

Un vote s’est tout de même tenu le lundi 30 mars afin d’établir une deuxième liste de trois ouvrages.Dans la dernière sélection, se retrouvent donc :Le sel de tes yeux de Fanny Chiarello (Éditions de l’Olivier)Et toujours les Forêts de Sandrine Collette (JC Lattès)Deux cœurs légers de Sophie Simon (Anne Carrière Éditions)Rendez-vous le 23 avril pour découvrira la lauréate 2020.Le Prix de la Closerie des Lilas a pour mission de soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité. Par souci d’indépendance et d’ouverture, la volonté des fondatrices a été d’instituer un jury invité différent chaque année qui rassemble des femmes du monde des arts, des lettres, de la presse, des sciences et de la politique. L’Académie Lilas qui réunit les jurys des années précédentes remettra son prix à la personnalité féminine de l’année.