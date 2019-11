Prix de Flore 2019 : Sofia Aouine saluée pour Rhapsodie des oubliés

Sélectionnée pour le prix Décembre ou encore le Prix du Style, Sofia Aouine finira donc par l’emporter chez Flore, avec à sa disposition un chèque de 6100 € et un verre de Pouilly Fuissé gravé à son nom, à consommer toute l’année…« Ma rue raconte l’histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle s’appelle rue Leçon, un nom de bon Français avec que des métèques et des visages bruns dedans ». Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la Goutte d’Or, Paris XVIIIe. C’est l’âge des possibles : la sève coule, le cœur est plein de ronces, l’amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses désirs au destin, Abad devra briser les règles.À la manière d’un Antoine Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups à lui. Rhapsodie des oubliés raconte sans concession le quotidien d’un quartier et l’odyssée de ses habitants. Derrière les clichés, le crack, les putes, la violence, le désir de vie, l’amour et l’enfance ne sont jamais loin.