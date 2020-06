Prix des Embouquineurs : du CP à la 3eme, les livres qui ont marqué les élèves

CP :

La Plume, le chapeau, l'arc et la carabine, Jean Leroy et Béatrice Rodriguez (illustrations) Actes Sud junior

Lis-moi une histoire, Bénédicte Carboneill et Michaël Derullieux (illustrations) Mijade Editions





CE1

L'Appel des loups, Pascal Brissy et Sébastien Pelon (illustrations), Auzou Editions

L'école des souris, Agnès Mathieu Daudé et Marc Boutavant, L'Ecole des Loisirs





CE2 1

Zoé comète, Adeline Delie-Platteaux et Celia Niels (illustrations), Gulf Stream Éditeur

2 Chère Bertille et la lune en gruyère, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert (illustrations), L'Ecole des Loisirs





CM1

Amélia Fang et le bal barbare, Laura Ellen Anderson, Casterman Jeunesse

Le Plus courageux des peureux, Guylaine Kasza, Éditions Syros jeunesse





CM2

L'attaque des cubes, Marine Carteron, Éditions du Rouergue Jeunesse

Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle et Isabelle Arsenault, Gallimard Jeunesse





6/5ème

La Fugue dans les arbres, Alexandre Chardin, Magnard Jeunesse

Winterhouse hôtel, Ben Guterson, Albin Michel Jeunesse





4/3ème

Titan noir, Florence Aubry, Éditions du Rouergue Jeunesse

Réfugiés, Alan Gratz, Milan jeunesse

En 1996, la librairie Dialogues est à l’initiative du Prix des Embouquineurs, dont l’objectif est de promouvoir la lecture à travers la littérature jeunesse actuelle auprès des enfants et des jeunes. Ce prix littéraire pour la jeunesse repose sur la participation des enfants qui votent eux-mêmes pour le livre qu’ils ont préféré parmi la sélection, l’objectif étant de les rendre acteurs par la critique.Comme pour beaucoup d’évènements littéraires le coronavirus aura bouleversé l’organisation du prix : « Au vu de cette année très particulière, toutes les librairies, écoles et collèges n’ont pas pu comme dans les éditions précédentes mener et recueillir tous les votes. »« 85 % d’entre eux ont cependant pu exprimer leurs avis autour des ouvrages choisis par nos onze librairies malgré des circonstances difficiles », tiennent à rassurer les organisateurs.Voici les ouvrages choisis pour cette édition 2019/2020 :