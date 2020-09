Prix des lecteurs : Melissa Da Costa fait l'unanimité

Les lauréats 2020 du Prix des Lecteurs du Livre de Poche



Mélissa Da Costa - catégorie Littérature : "Tout le bleu du ciel".



Morgan Audic - catégorie Polar : "De bonnes raisons de mourir".



Yseult Williams - catégorie Documents/Essais : "La Splendeur des Brunhoff".#PDL2020 pic.twitter.com/jt8r9optGF — Livre de Poche (@livredepoche) September 24, 2020

« Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon (ne) pour partager avec moi ce dernier périple. Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. »C’est tout le pitch du livre de Mélissa Da Costa, Tout le bleu du ciel, qui remporte le Prix des Lecteurs 2020 en littérature.Côté polar, c’est Morgan Audic avec De bonnes raisons de mourir (originellement publié chez Albin Michel) qui dégaine. « Pripiat, ancienne ville soviétique confinée dans la zone d’exclusion à proximité de Tchernobyl, un cadavre atrocement mutilé est retrouvé suspendu à la façade d’un bâtiment. Deux hommes aux motivations divergentes, Joseph Melnyk, policier ukrainien animé par le sens de la justice et du devoir, et Alexandre Rybalko, flic russe recruté par le père de la victime, mènent chacun leur enquête. »Enfin, catégorie essais, La splendeur des Brunhoff, d’Yseult Williams, l’emporte. « Les Bruhnoff semblent bénis des dieux. Tout ce qu’ils touchent se transforme en or. Jean de Brunhoff donne naissance à Babar, un des plus célèbres personnages de la littérature enfantine, sa sœur Cosette et son beau-frère Lucien lancent Vogue la bible de la mode, et Vu l’ancêtre de Paris Match, tandis que son frère Michel met sur orbite Christian Dior et Yves Saint Laurent. »Pour le prix des libraires, sont récompensés :Émilie de Turckheim, Le prince à la petite tasse, pour la littératureNiko Tackian, avec Avalanche hôtel, pour le polar