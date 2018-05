Prix des libraires du Québec : Bastien Vivès et Betty Boob parmi les 7 lauréats

L’Olympia de Montréal aura vibré ce 9 mai. Près de 500 personnes se sont réunies au 1er Gala du Prix des libraires du Québec, un événement culturel sans précédent qui a rassemblé les acteurs du milieu du livre et les amoureux de la littérature.







Un hommage aux lauréat.e.s des 25 dernières années; des lectures faites par Maxim Gaudette, Pascale Montpetit et nos ambassadrices Fanny Mallette et Catherine Trudeau; des lettres écrites par des libraires aux finalistes du Prix ont ponctué cette soirée, durant laquelle ce sont 24 titres qui ont été honorés, des livres qui témoignent de la diversité de la littérature du Québec et d’ailleurs.



Récompensant dorénavant l’essai et la bande dessinée, en plus du roman et de la poésie, l’Association des libraires du Québec (ALQ), qui coordonne l’événement, a décidé de transformer la remise traditionnelle en gala. Les libraires ont voté à travers le Québec et leurs 6 lauréat.e.s ont finalement été présenté.e.s. 6 titres qui ont illuminé l’année littéraire 2017 : remarquables, inoubliables, immanquables.



C'est le grand René Lapierre qui remporte le Prix des libraires catégorie - poésie pour «Les adieux» publié chez Les Herbes rouges. #prixdeslibraires2018 pic.twitter.com/bwFNqHtuR4 — ALQ (@ALQ_info) 10 mai 2018

Le Prix d’excellence au libraire s’étant le plus démarqué a également été remis.On peut retrouver les lauréats dans l'infographie ci dessous, et retrouver l'ensemble de la soirée, dans la vidéo en fin d'article.