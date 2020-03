Initialement prévu le 17 avril 2020 dans le cadre du Salon international du livre de Québec, malheureusement annulé en raison de la pandémie de la COVID-19, le dévoilement des lauréates de l’édition 2019-2020 est devancé.Cette dynamique commune autour des premiers romans francophones est coordonnée par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et le Festival du premier roman de Chambéry en France.La lauréate québécoise recevra une bourse de 1 000 $. La lauréate française sera conviée au Québec à l’automne prochain pour y rencontrer ses lectrices et ses lecteurs.Les deux lauréates se retrouveront également dans le cadre des Automnales du Festival du premier roman, du 9 au 11 octobre 2020 à Chambéry.En raison de la pandémie de COVID-19, le Festival du premier roman de Chambéry, en France, initialement prévu du 13 au 17 mai 2020, est reporté à l’automne prochain.Les lauréates du Prix des Rendez-vous du premier roman–Lectures plurielles s’y retrouveront pour participer aux festivités autour des premiers romans francophones avec d’autres primoromancières et primoromanciers lauréats de tout le réseau de Lectures plurielles.