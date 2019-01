Prix du Livre Cyber 2019 : 4 ouvrages récompensés

Organisé conjointement par la Gendarmerie nationale, CEIS et EuraTechnologies, et co-financé par la Région Hauts-de-France, le Prix du Livre Cyber récompense chaque année des ouvrages contribuant à la lutte contre la cybercriminalité, à la sécurité en entreprise et à la réflexion stratégique.Cette année, on comptait 42 ouvrages en compétition, pour 4 primés :Prix « Grand public » : Dans le cyberespace, personne ne vous entend crier, de Gilles Fontaine, éditions Jean-Claude LattèsPrix « Cybersecurité » : Cyberstructure, l’internet un espace politique, de Stéphane Bortzmeyer, C&F ÉditionsPrix « Cyberdéfense » : La Cyberdéfense, politique de l’espace numérique, de Stéphane Taillat, Amaël Cattaruzza, Didier Danet, éditions Armand Colin.« Coup de cœur du Jury » : Disruption, préparez-vous à changer le monde, de Stéphane Mallard, éditions Dunod.Le Prix du Livre Cyber, présidé par Bernard Barbier, sera remis le mercredi 23 janvier à Lille, lors de la plénière « Cyberattaques : peut-on inverser le rapport de force ? »Enfin, l’ouvrage consacré à Louis Pouzin, Louis Pouzin, l’un des pères de l’internet, de Chantal Lebrument et Fabien Soyez, publié aux éditions Economica, a été classé « hors concours ». Louis Pouzin a d'ailleurs reçu un hommage particulier mardi 22 janvier en présence des auteurs et d’Olivier Kempf, directeur de collection, lors de l’intervention de Florence Parly, ministre des Armées.Comme chaque année, le stand du Furet du Nord accueillera les auteurs pour une dédicace. La liste des 42 ouvrages candidats est consultable sur le site du forum