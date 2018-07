Prix du Livre Environnement : pour les adultes et les enfants

Réuni autour de sa Présidente, Madame Roselyne Bachelot, ancien ministre, le jury du Prix du Livre Environnement vient de dévoiler sa sélection pour l’édition 2018.









L’occasion de « cultiver son environnement » pendant la saison estivale et de plonger dans une sélection d’ouvrages et d’écrivains qui concourent à la sensibilisation du grand public et aux enjeux majeurs de la planète. À consommer sans modération.

La guerre des métaux rares, de Guillaume Pitron — Éditions les liens qui libèrent

L’entraide, l’autre loi de la jungle, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle — Éditions les liens qui libèrent

L’économie symbiotique, d'Isabelle Delannoy — Editions Actes Sud

Les arbres amoureux, de Francis Hallé, Stéphane Hette et Frédéric Hendoux Editions de la Salamandre





Et pour les enfants ? Eh bien, il existe aussi des livres à faire découvrir :

C’est quoi, l’écologie ? de Jacques Azam et Sophie Dussaussois – Editions Milan

Ecoutes les arbres parler, de Peter Wohlleben – Michel Lafon

L’eau en ville, d'Auguste Gires et Thérèse Bonté —Éditions le Pommier

Créée en mai 2004, la fondation d’entreprise Veolia compte parmi les grandes fondations privées françaises. Elle soutient, en France et à l’étranger, des actions d’intérêt général et sans but lucratif concourant au développement durable des territoires avec comme priorité l’urgence humanitaire, l’aide au développement, l’insertion professionnelle et la protection de l’environnement et de la biodiversité.