Prix du livre France Bleu - Page des Libraires, la sélection 2020

Le jury, présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, sera composé d'une animatrice et d'un auditeur de France Bleu, d'une libraire et d’une lectrice membres du réseau PAGE, d'une blogueuse et de Vanessa Bamberger, la lauréate 2019 du prix et marraine de cette édition.Septembre 2018. Pour Joséphin, l'heure de la justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa mère... Mars 1967, Marie-Pierre qui vit dans un archipel rattaché à l'île Maurice, fait la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance. Entre déchirement, colère et révolte...La carrière d’acteur d’Alain est au point mort. Ce loser magnifique végète entre Rosie en matinée – avec de furtives voluptés de camionnette – et le dimanche aux Magnolias – où sa grand-mère s'éteint doucement. Lors de l’une de ses visites, une phrase tombe : « J’aimerais que tu m’aides à mourir. » La seconde d’après, elle a oublié. Mais pas Alain. Il vient peut-être de trouver là un rôle à sa portée…Le jeune Corentin, abandonné par sa mère, est confié à une arrière-grand-mère bourrue qu’il quitte à 18 ans après une enfance sans joie ni relief pour « la grande ville ». Il y découvre l’amitié et l’insouciance jusqu’au jour où tout explose sous l’effet d’un souffle radioactif. Corentin y survit…Blanche, intrépide et non-conformiste, découvre qu’elle pourrait être l’héritière de la fortune d’une richissime famille d’industriels sans scrupules. Elle va se servir de tout ce que la modernité met à sa portée. En toile de fond l’évocation de Paris assiégée par les Prussiens…Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, sont trois personnages en quête d’un avenir qui les réconcilierait avec leur passé cosaque. Cependant, chacun lit cet avenir sous un éclairage personnel : s’intégrer en France, rester russe tout en défendant la République française, reprendre le combat contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis…Alors, qui succédera à la lauréate 2019, Vanessa Bamberger, pour son Alto Braco (Éditions Liana Levi) ?