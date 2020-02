Prix du livre Inter 2020 : Philippe Lançon attend son jury

Philippe Lançon est le président du jury du prix du Livre Inter 2020 : "J'ai été lecteur, puis journaliste et critique de livres. Puis écrivain. Là, je vais me retrouver confronté à des lecteurs, je vais tâcher d'oublier ces dernières fonctions pour redevenir lecteur" #le79Inter pic.twitter.com/tUagNKfnb7 — France Inter (@franceinter) February 5, 2020

Philippe Lançon, président du jury du prix du Livre Inter 2020 : "Quand j'étais enfant, ado, à cette époque où on ne se fatigue jamais de lire, la littérature, quelle que soit sa qualité, c'est une contre-culture". #le79Inter — France Inter (@franceinter) February 5, 2020

Comme toujours, 12 femmes et 12 hommes auront la responsabilité de cette nouvelle édition du prix.Le président a donné le ton : fort de son expérience à Libération ou chez Charlie Hebdo, c’est la liberté de ton qu’il souhaite mettre en avant. « Il n’y aura pas non plus de ligne du parti dans ce jury », promet-il. Alléchant.Et d’ajouter : « En vieillissant - ou en mûrissant, vous choisirez - on est plus affirmé sur ses goûts, et donc on a moins besoin d'affirmer ses dégoûts. » Philippe Lançon, avec Le Lambeau , avait reçu le prix Femina et le prix spécial Renaudot en 2018.Pour envoyer sa candidature, il faudra un joli courrier, dûment motivé, et des renseignements à communiquer ici