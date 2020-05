Prix du polar romand 2020 : les 10 ouvrages retenus

Le Prix du polar romand 2020 a son top 10 ! Les dix romans de la Sélection finale du prix ont été choisis par son jury, parmi une trentaine de polars, thrillers, romans noirs et à suspense écrits par des auteurs romands et parus entre octobre 2019 et mai 2020.









Les dix titres de la Sélection finale du Prix du polar romand 2020 sont :

La scandaleuse Madame B. Pierre Béguin (Albin Michel)

Tombent les Anges. Marlène Charine (Calmann-Lévy)

L’énigme de la chambre 622. Joël Dicker (de Fallois)

Représailles. Florian Eglin (La Baconnière)

L’engrenage du mal. Nicolas Feuz (Slatkine & Cie)

En vérité. Yves Gaudin (Héloïse d’Ormesson)

L’empreinte carbone. Christian Jacq (XO)

Seule la haine. David Ruiz-Martin (Nouvelle Bibliothèque)

Drame à Wally Creek. Catherine May (Plaisir de Lire)

Ne pas laisser le temps à la nuit. Sonia Molinari (Zoé)



Le jury relève la grande qualité de cette cuvée, sa diversité et l’intérêt grandissant tant des éditeurs que des auteurs pour ce genre dit populaire, mais qui n’empêche ni la qualité littéraire ni la critique sociale ou l’analyse intime. Le ou la lauréate du prix sera annoncé le 29 juin.



Le Prix du polar romand 2020 devait être remis dans le cadre du festival Lausan’noir 2020, annulé. Une rencontre et séance de dédicaces avec le ou la lauréate seront organisées dès que possible en librairie.



Le Prix du polar romand a récompensé en 2017 Joseph Incardona pour Chaleur (Finitude), en 2018 La Coach de Nicolas Verdan (BSN Press) et en 2019 Glory Hole de Frédéric Jaccaud (Les Arènes). Il est doté d’un prix de 3000 francs suisses. Un auteur ne peut concourir pour le prix plus d’une fois tous les 5 ans.



Le jury est composé de Stéphanie Berg, responsable de la littérature noire à Payot Lausanne, Valérie Daetwyler, blogueuse polar (sangpages.com), Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, Jean-Luc Gremaud, chef de la police judiciaire de Lausanne, Cécile Lecoultre, critique littéraire au journal 24Heures et Michel Sauser, programmateur du Théâtre 2.21 à Lausanne.