Prix du premier roman 2020 : sélection des romans français et étrangers

La première sélection est toujours la plus impressionnante, pour les primo-romanciers. Le jury du Prix du Premier roman vient de délivrer la listes des titres retenus : 10 titres français, 7 romans étrangers, les jurés ne vont pas chômer.









La désignation des lauréats se déroulera le mardi 20 octobre à 12 h 30 à la Coupole, et une soirée consacrée aux deux lauréats au Théâtre de la Pépinière, le 15 novembre. Pour cette année 2020, le président Gérard de Cortanze, avait décidé de féminiser ses coreligionnaires : on retrouve ainsi Jean Chalon, Georges-Olivier Châteaureynaud, Annick Geille, Carole Martinez, Gilles Pudlowski, Patricia Reznikov, Joël Schmidt, Jean-Pierre Tison, Philippe Vallet et Caroline Verdu.



L’an passé, deux romancières, Géraldine Dalban-Moreynas et Sana Krasikov, avaient été élues.



En attendant, voici les ouvrages retenus :

Romans français



Maylis Adhémar, Bénie soit Sixtine – Julliard

Adrien Borne, Mémoire de soie — JCLattès

Fatima Daas, La petite dernière — Notabilia

Raphaël Enthoven, Le temps gagné — Editions de l’Observatoire

Dany Héricourt, La cuillère — Liana Levi

Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide — Christian Bourgois

Jean-René van der Plaeten, Le Métier de mourir — Grasset

Ketty Rouf, On ne touche pas — Albin Michel

Anne de Rochas, La femme qui reste —Les escales

Maud Simonnot, L’enfant céleste — L’Observatoire



Romans étrangers



Margaret Wilkerson, Un soupçon de liberté — Actes Sud (trad. Laure Mistral)

Nazanine Hozar, Aria - Stock (trad. Marc Amfreville)

Marieke Lucas Rijneveld, Qui sème le vent — Buchet Chastel (trad. Daniel Cunin)

Stephen Markley, Ohio — Albin Michel (trad. Charles Recoursé)

Prajwal Parajuly, Fuir et revenir — Emmanuelle Collas (trad. Benoîte Dauvergne)

Olja Savicevic, Adios Cow-boy - JCLattès (trad. Chloé Billon)

Eduardo Fernando Varela, Paragonie, route 203 - Métailié (trad. François Gaudry)