Prix du roman Fnac 2019 : les 30 ouvrages de la première sélection

Salon Fnac livre 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Salon Fnac livre 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Résultant des choix des libraires et des grands lecteurs adhérents Fnac, cette liste est établie sans influence ou critique extérieure, et donne un réel indice des œuvres qui marqueront la rentrée littéraire de cet automne.Les romans finalistes seront dévoilés le 28 août prochain. Le Prix du Roman Fnac 2019 sera remis lors de l’inauguration du 4e Salon Fnac Livres, vendredi 20 septembre à 17 h à la Halle des Blancs Manteaux par son invité d’ honneur Bret Easton Ellis . Le lauréat succèdera à Adeline Dieudonné, récompensée en 2018 pour son premier roman La Vraie Vie, publié aux éditions de L’Iconoclaste.Voici la sélection, avec plusieurs ouvrages dont ActuaLitté a déjà eu le plaisir de parler :Les petits de décembre, de Kaouther Adimi – SeuilCent millions d'années et un jour, de Jean-Baptiste Andrea – L'Iconoclaste Le ciel par-dessus le toit, de Nathacha Appanah – GallimardLe plus fou des deux, de Sophie Bassignac – JC Lattès Civilizations, de Laurent Binet – GrassetZébu boy, d'Aurélie Champagne – Monsieur Toussaint Louverture Une bête au paradis, de Cécile Coulon – L'IconoclasteDe pierre et d'os, de Bérengère Cournut – Le Tripode La mer à l'envers, de Marie Darrieussecq – P.O.L.Aassassins !, de Jean-Paul Delfino – Héloïse d'OrmessonUnpur, d'Isabelle Desesquelles – BelfondCeux que je suis, d'Olivier Dorchamps – FinitudeÀ la demande d'un tiers, de Mathilde Forget – GrassetLa vie en chantier, de Pete Fromm (trad. Juliane Nivelt) – GallmeisterJour de courage, de Brigitte Giraud – FlammarionMurène, de Valentine Goby – Actes SudMécanique de la chute, de Seth Greenland (trad. Jean Esch) – Liana LeviUn monstre et un chaos, de Hubert Haddad – ZulmaLa fabrique des salauds, de Chris Kraus (trad. Rose Labourie) – BelfondLa tentation, de Luc Lang – StockUn autre tambour, de William Melvin Kelley (trad. Lisa Rosenbaum) – DelcourtCora dans la spirale, de Vincent Message – SeuilLoin, d'Alexis Michalik – Albin MichelÂmes brisée, d'Akira Mizubayashi – GallimardGirl, d'Edna O'Brien (trad. Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat) – Sabine WespieserLes hommes incertains, d'Olivier Rogez – Le PassageÉden, de Monica Sabolo – GallimardL'âge de la lumière, de Whiney Scharer (trad. Sophie Bastide-Foltz) – L'ObservatoireTous tes enfants dispersés, de Beata Umubyeyi Mairesse – Autrement Nouvel an, de Juli Zeh (trad. Rose Labourie) – Actes SudLe salon Fnac Livres se déroulera du 20 au 22 septembre.