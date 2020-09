Prix du roman métis et Grand Prix du roman métis : les sélections

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Boza !, Ulrich Cabrel & Étienne Longueville (Philippe Rey)Cet amour, Yasmine Khlat (Elyzad)Impossible de rester, Aminata Pagni (Présence africaine)Le premier qui tombera, Salomé Berlemont-Gilles (Grasset) Les petits de Décembre, Kaouther Adimi (Seuil) Mur Méditerranée, Louis-Philippe Dalembert , (Sabine Wespieser Éditeur)Pacifique, Stéphanie Hochet (Rivages) Rivage de la colère, Caroline Laurent (Les Escales)Tous les enfants dispersés, Beata Umubyeyi Mairesse (Autrement)Trafiquants de colère, Viktor Lazlo (Grasset)Un montre est là, derrière la porte, Gaëlle Bélem (Gallimard)Une semaine et un jour, Marijosé Alie (Éditions Hervé Chopin)Pour cette 4e édition, le jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs annonce en octobre 2020 les 4 finalistes avant de dévoiler en novembre 2020 le nom du lauréat. La cérémonie de remise des prix est prévue le 1er décembre 2020.15 membres font partie du jury : Jacqueline Chassain, Marion Dourouguin, Julie Drenne, Marie-France Gay, Marie-Christine Gremont, Anaïs Lauret, Stéphen Maillard, Elisabeth Mathieu, Véronique Miranda, Isabelle Poncharville, Marie-Angèle Rabaneda, Jean-Jacques Richart, Nathalie Savini-Torsiello, Catherine Sorba et Christelle Trébois.Le Prix du Roman Métis des Lecteurs est organisé par La Réunion des Livres pour la ville de Saint-Denis de La Réunion et la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion) avec le soutien de la Sofia.Boy Diola, Yancouba Diémé (Flammarion)Ceux quoi partent, Jeanne Benameur (Actes Sud)L’imprudence, Loo Hui Phang (Actes Sud)Le premier qui tombera, Salomé Berlemont-Gilles (Grasset)Les petits de Décembre, Kaouther Adimi (Seuil)Misère, Davina Itoo (Atelier des nomades)Mur Méditerranée, Louis-Philippe Dalembert, (Sabine Wespieser Éditeur)Rivage de la colère, Caroline Laurent (Les Escales)Tous les enfants dispersés, Beata Umubyeyi Mairesse (Autrement)Un monstre est là, derrière la porte, Gaëlle Bélem (Gallimard)Un soleil en exil, Jean-François Samlong (Gallimard)Zébu Boy, Aurélie Champagne (Monsieur Toussaint Louverture)Pour cette 11ème édition, le jury du Grand Prix du Roman Métis, présidé par Laurent Gaudé, révèlera en octobre 2020 les 4 finalistes avant de dévoiler en novembre 2020 le nom du lauréat. La cérémonie de remise des prix est prévue le 1er décembre 2020.Laurent Gaudé est le lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2019, du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2019 et du Prix du Roman Métis des Lycéens 2019 et le président du jury du Grand Prix du Roman Métis 2020.Le jury du Grand Prix du Roman Métis regroupe des professionnels du monde du livre : Mohammed Aïssaoui, Sonia Bardinot, Tahar Ben Jelloun, Patrice Boyer, Laurent Gaudé (président), Yannick Lepoan, Marie-Jo Lo-Thong, Patricia Lof-Amédé, Valérie Magdelaine et Philippe Vallée (secrétaire général).