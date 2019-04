Prix du Sénat du Livre d’Histoire 2019 : 7 titres en lice

Pour cette édition, le jury présidé par Jean-Noël Jeanneney comme chaque année depuis 2007, est composé de M. Jean-Pierre Azéma, Historien, M. Jean Cabannes, Directeur des services honoraire et ancien Directeur de Cabinet du Président du Sénat, M. Philippe-Jean Catinchi, Historien, M. Jean Garrigues, Historien, Mme Valérie Hannin, Historienne, Directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, Mme Isabelle Heullant-Donat, Historienne, M. Jean-Pierre Rioux, Historien, M. Maurice Sartre, Historien, M. Benjamin Stora, Historien, M. Laurent Theis, Historien et Mme Sandrine Treiner, Directrice de France Culture.Voici la sélection des titres en lice :Les massacres de la République romaine, de Nathalie Barrandon (Fayard)Géographies - Ce qu'ils savaient de la France (1100-1600), de Léonard Dauphant (Champ Vallon)Sade, de Stéphanie Genand (Gallimard)La politique à la ville - Inventions citoyennes à Louviers (1965-1983), d' Hélène Hatzfeld (Presses Universitaires de Rennes)L'épopée sibérienne. La Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord, d' Éric Hoesli (Éditions des Syrtes)Lin Zhao, combattante de la liberté, d' Anne Kerlan (Fayard)George Sand à Nohant, de Michelle Perrot (Seuil)La remise du Prix aura lieu le mercredi 19 juin 2019 à 18 h 00 dans les Salons de Boffrand de la Présidence, sous le haut patronage de M. Gérard Larcher, Président du Sénat.Pour l'édition 2018, Jean-Baptiste Santamaria avait été récompensé pour Le secret du prince, publié par les éditions Champ Vallon.